Medaillensammlerin Andrea Rothfuss aus Kernen blickt auf die Para-Ski-WM zurück

Mit drei Medaillen im Gepäck ist Andrea Rothfuss (Kernen-Rommelshausen) von der Para-Ski-Weltmeisterschaft in den spanischen Pyrenäen zurückgekehrt. „Ich bin superglücklich“, sagt die 33-Jährige kurz nach der Rückkehr aus Espot. „Hätte mir das jemand im Vorfeld gesagt, hätte ich gesagt: Passt, die nehme ich.“

Acht WM-Teilnahmen, 31 Medaillen in der stehenden Klasse: Es hat sich einiges angesammelt an Edelmetall in der langen Karriere der nimmermüden gebürtigen Schwarzwälderin. Zur Routine indes werden Großereignisse wie Espot für Rothfuss nicht. Erstens, weil spannende Begleiterscheinungen stets aufs Neue höchste Konzentration und Aufmerksamkeit erfordern. „Außerdem wird es nicht leichter“, sagt sie – und die Konkurrenz nicht weniger. „Die jungen Mädels geben kräftig Gas, da musst du dich schon behaupten.“

Geduld ist gefagt zu Beginn

Sind also Medaillen im fortgeschrittenen Alter mehr wert als jene, die sie sich in jungen Jahren um den Hals gehängt hat? „Du schätzt sie jedenfalls mehr wert, weißt um die Einzigartigkeit jeder Medaille.“ Sie habe einiges erlebt und wisse, dass ein Podestplatz kein Selbstläufer sei.

In den spanischen Pyrenäen musste sich Andrea Rothfuss ein paar Tage gedulden, bis sie auf die Piste durfte. Der starke Wind machte den Athletinnen und Athleten zunächst einen Strich durch die Rechnung. Am Anfang seien alle noch entspannt gewesen angesichts des großzügigen Zeitplans. „Wenn du aber am fünften Tag wieder im Hotel sitzt, denkst du schon, so langsam sollte es losgehen.“ Zumal knapp zwei Wochen im Hotelzimmer gewöhnungsbedürftig seien. „Es ist schon ein bisschen etwas anderes als daheim, wo ich mich wohnlicher einrichten kann.“

Das sei allerdings Jammern auf hohem Niveau, alles in allem seien die Rahmenbedingungen sehr gut gewesen. Das deutsche Team wohnte zusammen mit der italienischen und Schweizer Mannschaft im Hotel. Nur zehn Minuten dauerte die Fahrt ins Skigebiet. „Auch das Essen hat gepasst, es gab schöne spanische Hausmannskost, wir hatten keinen Grund zu klagen.“

Rothfuß begeistert von sehr guter Organisation

Überhaupt hätten sich die Spanier sehr viel Mühe gegeben. „Hut ab, was sie in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt haben. Es gab viele Helfer, die total engagiert waren.“ Erst vor einem guten halben Jahr war Espot die WM zugesprochen worden, nachdem das schwedische Åre abgesprungen war.

Organisiert werden musste für manche Teams unter anderem auch der Transfer vom Flughafen in Barcelona ins knapp vier Stunden entfernte Skigebiet. Im Alpenraum seien die Wege deutlich kürzer als in den abgelegenen, eher wilden Pyrenäen. „Da haben wir’s vergleichsweise luxuriös mit den Flughäfen in Zürich und München beispielsweise.“

Für die Rennen selbst freilich spielen diese Distanzen keine Rolle. Entscheidend sind die Bedingungen auf der Piste – und die waren durchaus ein bisschen speziell. Die Strecken selbst seien sehr gut präpariert und die Bedingungen vom Anfang bis zum Schluss für alle fair gewesen. Die Abfahrt allerdings sei mit 23 Toren eigentlich ein Stück zu kurz gewesen. Wie auch der Super-G und Riesenslalom. Die Abfahrt sei deshalb als Sprintabfahrt deklariert worden.

Starthang und Schlussteil seien recht flach, der Steilhang dazwischen jedoch „ganz schon knackig“ gewesen. „Um nicht abgeworfen zu werden, musstest du jeden Schwung exakt treffen.“ Gerade im Slalom sei das einigen zum Verhängnis geworden.

Die erfahrene Rothfuss blieb standhaft und raste dreimal aufs Podest. Zur vierten Medaille fehlten ihr 0,38 Sekunden, in der Abfahrt reichte es so zu Rang vier. „Es hat mich schon ein bisschen gewurmt, dass ich die Abfahrt nicht besser ins Ziel gebracht habe.“ Allerdings habe sie ein Infekt zu Beginn der Weltmeisterschaft ein Stück weit zurückgeworfen. „Der hing mir ein wenig in den Knochen“, sagt sie. „Unterm Strich will ich aber nicht meckern mit zweimal Bronze und einmal Silber.“

Höhepunkt für Andrea Rothfuß: Rennen in Kitzbühel

So oder so: Die Form stimmt bei Andrea Rothfuss. Bereits kommende Woche ist sie wieder im Einsatz. Beim Weltcup im österreichischen Saalbach stehen zwei Super-G- Rennen und zwei Abfahrten auf dem Programm. In den Weltcups im vergangenen Dezember in St. Moritz und Steinach am Brenner fuhr sie fünfmal aufs Podest.

Nach Saalbach hat die Sportlerin ein paar Tage Pause. Im Anschluss an einen viertägigen Trainingsblock folgt das nächste Highlight: Am 27. und 28. Februar stehen auf dem legendären Ganslernhang in Kitzbühel zwei Slaloms auf dem Programm. „An so einem prestigeträchtigen Ort zu fahren, das ist etwas Einmaliges für uns.“ Privat sei sie in Kitzbühel schon auf der Piste gewesen, aber nicht im Wettbewerb. Der Hang sei berühmt-berüchtigt für seine vielen Wellen. „Die werfen dich vergleichsweise schnell ab.“

Fehlt eigentlich nur noch die legendäre Streif nebenan. Die kultige, furchteinflößende Strecke gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten Abfahrtspisten der Welt. Auf derartige Herausforderungen indes verzichtet Andrea Rothfuss gerne. „Ich bin froh, dass ich da nicht im Vollspeed runterfahren muss.“