Merkel: «Sehr klare Entscheidungen» über Sport am 6. Mai

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für die nächste Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai «sehr klare Entscheidungen» für den Sport in der Corona-Krise angekündigt.

Dann werde es darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen «bestimmte sportliche Betätigungen» wieder möglich sein werden, sagte Merkel nach den Beratungen in Berlin. Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga war zuvor noch einmal vertagt worden.

Bei der nächsten Schalte am kommenden Mittwoch solle unter anderem das Konzept der Sportminister ausgewertet werden, sagte Merkel. Die Innen- und Sportminister hatten die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga Mitte oder Ende Mai empfohlen. Denkbar ist bei einem positiven Signal der Politik ein Start am 16. oder 23. Mai.

Großveranstaltungen und damit auch Spiele der Bundesliga mit Zuschauern wird es bis mindestens 31. August nicht geben. «Diese werden für längere Zeit untersagt bleiben müssen», sagte Merkel.

Alfons Hörmann setzt als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes auf ein Signal am 6. Mai zur Wiederaufnahme des Vereinssports. Der organisierte Sport sei bereit für die Rückkehr, teilte Hörmann mit und fügte hinzu: «Nicht nur aus Gesundheitsaspekten wäre es wichtig, wieder mehr Bewegung bieten zu können und den Vereinssport im Rahmen der behördlichen Regelungen wieder aufzunehmen. Es geht auch um die Stimmung in der Bevölkerung, die durch Spaß, Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis mit verantwortungsbewusstem Abstand deutlich profitieren wird.»