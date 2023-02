Miedelsbacher Rallye-Fahrer Norman Kreuter setzt auf die Europameisterschaft

Nach seinen letztjährigen Erfolgen in Italien und Tschechien hat Norman Kreuter weitere Einsätze in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) endgültig abgehakt. Stattdessen plant der Miedelsbacher, alle acht Läufe zur FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) zu bestreiten. Dort startet er mit seinem Peugeot 208 Rally4 in der ERC4-Kategorie für frontangetriebene Fahrzeuge.

„Der Wettbewerb in der deutschen Meisterschaft war einfach zu hoch“, sagt Norman Kreuter, der sich als mittlerweile 50-Jähriger eingestehen musste, das konstant hohe Tempo der „jungen Wilden“ nicht mehr mitgehen zu können. „Wir waren einfach zu weit weg, so dass es keinen Spaß mehr gemacht hat.“

Im Ausland dagegen sei die Freude am Rallyefahren sofort wieder zurückgekehrt, sagt Kreuter, der mit der Rallye di Roma in Italien und der Barum-Rallye in Tschechien letztes Jahr zwei ERC-Läufe testete und hellauf begeistert war: „Bei den teilweise über 30 Kilometer langen und fahrerisch äußerst reizvollen Strecken, die mit hiesigen Wertungsprüfungen nicht vergleichbar sind, geht jedem Rallyefahrer das Herz auf“, gerät er ins Schwärmen.

Ein anderes Teilnehmerfeld im Ausland

Auch das Teilnehmerfeld sei im Ausland ein anderes, so Kreuter. Im Gegensatz zu den ausgewiesenen Asphalt-Spezialisten hierzulande, die nur schwer zu schlagen seien, finde man im internationalen Vergleich viele verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Stärken. Dadurch sei es möglich, über die Gesamtdistanz einer Rallye durch konstant schnelle und weitgehend fehlerfreie Fahrweise gute Ergebnisse zu erzielen, ohne ganz vorne mitkämpfen zu müssen. Deshalb gelte für ihn in der Rallye-Europameisterschaft die Devise: „Durch Konstanz zum Erfolg“.

Die ERC-Saison 2023 besteht aus vier Asphalt- und vier Schotterveranstaltungen. Um mehr Erfahrung auf losem Untergrund zu sammeln, startete der Miedelsbacher Anfang November vorigen Jahres bei der Lausitz-Rallye in Boxberg. Der Schotter-Klassiker findet seit 25 Jahren in einem ehemaligen Tagebaugelände in der Oberlausitz statt und gilt aufgrund seiner speziell bei Regen tief ausgefahrenen Pisten als besonders schwierig.

Radbolzen und Antriebswellen sind die Schwachstellen

„Wir hatten Pech, als uns kurz nach dem Start einer Prüfung beim Beschleunigen im tiefen Schotter die Stehbolzen des linken Vorderrades abgeschert sind und wir das Rad verloren haben“, schildert Kreuter den Ausfallgrund. Die Antriebswellen und die Radbolzen seien beim Peugeot 208 Rally4 zwei Schwachstellen. Das sei bekannt, sagt der Miedelsbacher, der hofft, im Laufe der Saison nicht zu viele weitere Überraschungen dieser Art erleben zu müssen.

Einiges Kopfzerbrechen bereitete Kreuter auch die Beifahrerfrage. „Eine Co-Pilotin für alle acht Rallyes zu finden ist schlichtweg unmöglich“, bedauert er. „Deshalb fahre ich jetzt nur die beiden ersten ERC-Läufe in Portugal und Spanien mit Jeannette Kvick, die ich aus vielen Einsätzen gut kenne“, sagt Kreuter. Sie wäre seine Idealbesetzung für die komplette Saison gewesen, doch die Dänin bestreitet zusammen mit dem Österreicher Alfi Kramer die Junior-ERC, die ab dem dritten Lauf in Polen beginnt.

Bei den Rallyes in Lettland und Tschechien hört Kreuter auf die Ansagen von Anna-Maria Seidl (Passau), mit der er auch, sozusagen als Testlauf, die Ostalb-Rallye Ende März in Abtsgmünd fährt. Für die restlichen vier ERC-Läufe hat Kreuter mit Maresa Lade (Darmstadt) eine dritte Beifahrerin gefunden. „Jetzt kann es losgehen“, freut sich der Miedelsbacher auf den Saisonstart in Portugal.