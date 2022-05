Mihambo gewinnt auch in Dessau - «Probleme» stoppen Vetter

Dessau (dpa) - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich erwartungsgemäß den Sieg beim Leichtathletik-Meeting in Dessau gesichert. Für ihren Erfolg im Paul-Greifzu-Stadion genügten der 28-Jährigen 6,49 Meter.

Den Weitsprung-Wettkampf am Samstag in Birmhingham hatte Mihambo noch mit 7,09 Metern gewonnen. Der Erfolg vor Merle Homeier von der LG Göttingen war Mihambos vierter Sieg bei der Veranstaltung in Sachsen-Anhalt.

«Es war ein sehr schwieriger Wettkampf», sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz im MRD. Man sei «im Akkord gesprungen», es sei «wirklich anstrengend» gewesen.

Vetter verzichtet kurzfristig auf Start

Nach seinen Siegen 2020 und 2021 konnte Ex-Weltmeister Johannes Vetter im Speerwurf-Wettkampf nicht nachlegen. Der 29-Jährige verzichtete nach dem Aufwärmen kurzfristig auf seinen Start. Er habe zu viele «kleinere körperliche Probleme», sagte Vetter im MDR, «und da fällt mir das befreite Werfen enorm schwer.» Er habe «kein Risiko eingehen» wollen. Der Sieg ging an den Mainzer Julian Weber, dessen Speer bei 85,02 Metern landete.

Die Leichtathleten stehen vor einer ungewöhnlichen Saison. Die Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene und die Heim-Europameisterschaften vom 15. bis 21. August in München stehen als zwei Topereignisse kurz nacheinander an.

«Für mich als Weitspringerin ist es ganz gut, dass die Wettkämpfe so eng beieinander liegen», hatte Mihambo der Deutschen Presse-Agentur gesagt. «So muss trainingstechnisch nur ein Höhepunkt gestaltet werden, was für die Vorbereitung optimal ist.»