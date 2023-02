Mit 23 ein eigenes Fitnessstudio: Wie läuft Lu's Old School Gym in Waiblingen?

An der Wand hängen Bilder von Menschen, die für den Hobby-Sportler aussehen, als seien sie von einem anderen Planeten. Es sind die Mr.-Olympia-Sieger im Schwergewichtsbodybuilding. Der prestigeträchtigste Wettbewerb in einer Sportart, die bei vielen entweder Faszination oder Abstoßung auslöst. „Das ist für viele unerreichbar und auch nicht schön. Es muss einem gefallen“, sagt Luce Slotboom, Besitzer des Fitnessstudios Lu’s Old School Gym in der Waiblinger Innenstadt.

Vor dem Spiegel liegen die Kurzhanteln parat, an einem Ständer warten Langhanteln auf ihren Einsatz. Fitnessgeräte ohne Schnickschnack stehen verteilt im Raum. Lu's Old School Gym ist die Idee, zu trainieren wie zu Schwarzeneggers Zeiten, es ist die Antwort auf die Massenabfertigung in den großen Fitnessketten.

Slotboom: "Die Idee war schon ewig da"

Mit gerade einmal 23 Jahren erfüllte Slotboom sich 2020 den Traum vom eigenen Fitnessstudio. „Die Idee war schon ewig da. Ein Studio aufmachen und umsetzen, worauf man selbst Bock hat.“ Dann kamen die Corona-Pandemie und der erste Lockdown. Zu Beginn hätten alle gedacht, dass die Pandemie nach dem Lockdown erledigt sei. Mit jahrelangen Maßnahmen habe da niemand gerechnet. Zu Beginn konnte die freie Zeit noch zum Renovieren genutzt werden. Nachdem die Fitnessstudios im November 2020 erneut schließen mussten, sah es weitaus brenzliger aus. „Mit Termin konnten wir eine Zeit lang jedem Mitglied die Möglichkeit geben, zwei- bis dreimal pro Woche für eine Stunde zu trainieren. Später war es dann nur noch mit Attest möglich“, sagt Slotboom. Abgesehen von ein oder zwei Monaten seien aber immer Wege gefunden worden, zu trainieren. Das neu gegründete Fitnessstudio schaffte es so, auch dank zahlungstreuer Mitglieder, die Krise zu überwinden.

Ein neues Fitness-Studio in der Corona-Pandemie: Nach der Gründung folgte die Krise

Das traditionell für Fitnessstudios beste Geschäft fiel für das junge Studio flach. Denn gerade im Januar schließen motivierte Neulinge die meisten Neuverträge ab. „Das Neujahrsgeschäft wurde durch die Pandemie zweimal geklaut. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal anders. Man merkt aber jetzt die Inflation und dass die Leute dadurch weniger Geld haben.“ Trotzdem sei es nun schon besser als in den vergangenen Jahren.

An der Wand im Obergeschoss sind beim genaueren Hinsehen nicht nur Porträts der Mr.-Olympia-Sieger, sondern auch Fotos von Bühnenauftritten der Studiomitglieder zu sehen. „Im letzten Jahr sind viele Mitglieder gestartet“, sagt der 26-Jährige. Manche tragen eine lange Badehose oder einen Bikini, andere messen sich mit einer knappen Posing-Hose in der Classic Physique. Eine Wettkampfklasse, die dem Bodybuilding in den vergangenen Jahren großen Aufschwung gegeben hat. Die Klasse wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, dem Trend zu immer größeren Muskelbergen im Schwergewicht zu trotzen. Arnold Schwarzenegger, Frank Zane oder Franco Columbu heißen die Idole der Classic Physique.

„Da es inzwischen verschiedene Klassen gibt, wird der Sport für mehr Menschen zugänglich. Es gibt für jeden eine Klasse oder einen Wettkampf, bei dem er mitmachen kann“, sagt Slotboom. So war es nicht immer. Erst seit Anfang der 2010er Jahre wurden von den Verbänden zunehmend verschiedene Klassen aufgenommen. Auch die sozialen Medien wie Tiktok oder Instagram hätten seiner Meinung nach dazu geführt, dass bei jungen Menschen die Begeisterung für den Bühnensport wächst.

Schweres Gewicht, falsche Ausführung - das sind typische Trainingsfehler

Über der Eingangstür sind auf einer Kreidetafel die Kraftrekorde festgehalten, die in Lu's Old School Gym aufgestellt wurden. „Das ist eine coole Sache für die Mitglieder, so können sie sich gegenseitig duellieren.“ 210 Kilogramm Kniebeugen, 152 kg Bankdrücken und 240 kg Kreuzheben. Letzteres hat der Besitzer selbst gehoben. Ob das bald jemand überbieten kann? „Ich habe zwei, drei Leute im Kopf, aber noch warte ich. Wenn jemand stark genug ist, kann er gerne vorbeikommen“, sagt Slotboom augenzwinkernd.

Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben sind die Grundübungen des Kraftsports. Das Einzige, was dafür benötigt wird, sind eine Langhantel und ein paar Gewichtsscheiben. „Theoretisch sind Grundübungen das Beste, weil du viele zusammenhängende Muskeln in einer Übung beanspruchst“, erklärt der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann. Einem Trainingsanfänger würde er jedoch zunächst davon abraten und stattdessen ein Ganzkörpertraining empfehlen. „Für eine bestimmte Zeit. Sobald man ein bisschen Kraft und Muskelgefühl aufgebaut hat, kann man immer noch auf freie Übungen umstellen.“

Besonders am Anfang kann es verlockend sein, sich mehr Gewichtsscheiben aufzuladen, als die Kraft hergibt. Ein klassischer Fehler, den Slotboom beobachtet: „Viele lassen das Ego nicht daheim, nehmen dann zu viel Gewicht und lassen die Ausführung darunter leiden. Erst sollte die Ausführung passen, bevor das Gewicht gesteigert wird.“

Trainings-Mythen gibt es immer

Auf der Bühne geht es letzten Endes darum, möglichst wenig Körperfett und eine gut entwickelte Muskulatur zu präsentieren. Deshalb spielt neben dem Training auch die Ernährung eine enorm wichtige Rolle. Unwissenheit, was Lebensmittel angeht, sei ein großer Faktor bei Neueinsteigern. „Das macht extrem viel aus. Nur wenn du richtig isst, kommen auch die Erfolge. Bist du diszipliniert, wird es etwas. Wenn nicht, dann nicht.“ Durch das Internet ist der Wissenszugriff heutzutage nahezu unbegrenzt. Manche Mythen werden aber wohl trotzdem nie gänzlich verschwinden. Dazu gehört laut Slotboom auch der Gedanke: „Wenn du Bauch trainierst, verlierst du Fett am Bauch.“ Oder Cardiotraining sei die beste Möglichkeit zum Abnehmen. Auch das wäre schlichtweg falsch. Am Ende des Tages zähle eben nur die richtige Ernährung in Kombination mit hartem Training.