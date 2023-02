Mit Alexander Bantel geht's beim TC Schorndorf steil bergauf

Für einen Trainer stehen der Erfolg und die Entwicklung seiner Schützlinge an erster Stelle. Beim Internationalen DTB Tenniskongress wurde einer geehrt, der zwar Trainer auf der Brust stehen hat, aber noch so viel mehr für seinen Verein tut. Alexander Bantel, Cheftrainer des TC Schorndorf, wurde von DTB-Vizepräsident Dr. Sebastian Projahn für seine besonderen Verdienste auf und neben dem Tennisplatz geehrt - als Vereinstrainer des Jahres.

Sportoutfit, weiße Cap. Alexander Bantel sitzt am dunklen Tisch in der Teeküche, die an die Hallentennisplätze grenzt. Diese belegen an diesem Morgen die älteren Spieler. Eigentlich wäre heute „Bürotag“, sagt Bantel. Der Tennistrainer steht nämlich nicht nur auf dem Platz, es gibt jede Menge am Schreibtisch zu tun, zu planen und zu organisieren.

720 Mitglieder aktuell bei TC Schorndorf

Seit 2013 ist der 39-Jährige Cheftrainer des Vereins. Und mit Bantel ging’s für den TCS steil bergauf: Nach diversen Trainerwechseln und Schwierigkeiten gab’s Unmut. Die Mitgliederzahlen sanken auf 390. Heute, zehn Jahre später, gehören dem TCS 720 Mitglieder an, davon 230 Jugendliche. Für die nächste Sommersaison hat Bantel 60 Mannschaften gemeldet. „Damit sind wir mit Abstand Spitzenreiter im Verband“, so Bantel.

"Der Trainer ist die treibende Kraft im Verein"

Über 25 Jahre ist Bantel schon Mitglied im Schorndorfer Tennisclub, kennt jeden im Verein und jede Ecke auf dem Gelände. Mit 19 machte er seinen C-Trainer-Schein, entdeckte da eine besondere Leidenschaft für sich. Andere motivieren, Dinge weitergeben. „Irgendwann wollte ich mehr daraus machen“, so Bantel. Er gab seinen Job als Industriekaufmann auf und steckte all seine Energie in den Verein, absolvierte die Trainer-B-Lizenz. „Der Trainer ist die treibende Kraft im Verein“, sagt er. Erfolgreich werde ein Verein aber erst dann, wenn die Zusammenarbeit mit einem guten, aktiven Vorstand funktioniert. Eine Rechnung, die aufgeht.

Gute Zusammenarbeit

Die U-18-Mannschaften spielen auf Verbandsniveau, die ersten Männer- und Frauenmannschaften spielen beide in der Württembergliga, der höchsten Klasse in Württemberg. „Auch hier zeigt sich wieder die gute Zusammenarbeit mit den Vorstandsfunktionären, unter anderem Eric Geiger als Sportlicher Leiter“, so der Trainer.

Die sportliche Begeisterung beginnt für Bantel schon bei den Jüngsten. Deshalb kooperiert der TCS mit Kindergärten und Schulen, legt dort den Grundstein für eine Tenniskarriere. „Es gibt auch Eltern, die sich zum Tennis treffen, während ihre Kinder Training haben“, erzählt er. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das sei das Gute am Tennis: „Es ist ein Sport für alle: Anfänger und Profis. Man kann in jedem Alter anfangen und braucht nicht viel, außer einem Schläger und einem Gegner.“

TC Schorndorf ist ein Verein für alle

Wichtig sind Bantel nicht nur die erfolgreichen Spielerinnen und Spieler. „Mir liegt jede Alters- oder Leistungsklasse, jeder Spieler am Herzen. Ich versuche immer jeden zu motivieren und zu fördern.“ Der TC Schorndorf biete eine Plattform für alle, ob Leistungs- oder Breitensport. Und da stecken Leidenschaft und Herzblut drin. „Mein größtes Hobby ist mein Beruf. Das ist die beste Motivation und die möchte ich mit jedem teilen.“ Als guter Trainer sollte man Menschenkenntnis mitbringen, das nötige Fingerspitzengefühl und natürlich Ehrgeiz und Begeisterung.

Das Trainerteam beim TCS hat er qualitativ verbessert, fünf Trainer sind hauptamtlich angestellt, weitere unterstützen zusätzlich. Und die braucht man auch, will man den 400 Trainingsteilnehmern gerecht werden. Drei bis vier Wochen ist Bantel jedes halbe Jahr mit der Erstellung der Trainingspläne beschäftigt, der Einteilung nach Spielstärke. Dann gibt’s Schwerpunktthemen für jede Woche, die übergreifend umgesetzt werden. Samstags gibt’s für die besseren Spieler zusätzlich ein Athletiktraining.

Arbeit auf und neben dem Platz

Doch seine Arbeit endet nicht auf dem Tennisplatz. „Das Zusammenspiel zwischen Vereins- und Traineraktivitäten war ausschlaggebend dafür, dass Alexander Bantel diese Auszeichnung erhalten hat“, begründet DTB-Vizepräsident Sportentwicklung Dr. Sebastian Projahn die Entscheidung der Jury. Denn im Verein kümmert sich Bantel auch um Finanzierungskonzepte, Mannschaftsmeldungen und ist nicht zuletzt Clubmanager des Vereins. Ein Allrounder also, der Vereinsleben und Leidenschaft für den Sport vorlebt.

Neuer Hallenplatz: Bau beginnt bald

Eric Geiger schlug Bantel beim Württembergischen Tennisbund vor, ausgezeichnet beim Internationalen DTB-Tenniskongress, bei dem gut und gerne 1000 Redner zusammenkommen. „Ich habe mich riesig gefreut“, so Bantel.

Nach dieser Auszeichnung ist aber längst nicht Schluss mit Engagement. Erst im Sommer hat der TCS einen Kleinfeldplatz gebaut. Und: „Im Februar, März beginnen neue Bauarbeiten“, sagt der Cheftrainer. Auf der Anlage des TC Schorndorf wird ein dritter Hallenplatz gebaut. Zusätzlich soll der Hallenanbau erneuert werden.