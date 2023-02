Mit Dortelweil ist ein starker Gegner bei der SG Schorndorf zu Gast

Der Badminton-Erstligist SG Schorndorf empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten SV Fun-Ball Dortelweil um 11 Uhr in der Karl-Wahl-Halle. Als Tabellenachter sind die Schorndorfer gegen die Hessen in der Außenseiterrolle. Und träumen doch von einer Überraschung.

Dortelweil ist nicht nur vom Tabellenplatz, sondern auch vom Punkteabstand weit entfernt von der SG. Für Schorndorfs Teamchef Benjamin Wahl ist der SV klarer Favorit. So ist Dortelweil bei den Frauen herausragend besetzt. Zum Beispiel mit Nationalspielerin Yvonne Li, welche letztes Wochenende eindrucksvoll Deutsche Meisterin im Einzel wurde. Ähnliches gilt im Männerbereich. Olympiateilnehmer Kai Schäfer erreichte bei der DM souverän das Finale, trat dieses aber krankheitsbedingt nicht an.

Alexander Dunn wird für die SG antreten

Wie eng das Spiel wird, hängt also davon ab, wie stark Dortelweil antreten wird. Schorndorf will dem Tabellenzweiten in jedem Fall einen harten Kampf liefern. Und die SG freut sich, dass der schottische Vizeeuropameister im Doppel, Alex Dunn, am Sonntag für Schorndorf auflaufen kann.

Tolman und Wilson wollen wieder Punkte holen

Damit ist die SG im ersten Männerdoppel und dem Mixed schon mal hervorragend aufgestellt. Bei den Frauen versuchen Schorndorfs Elizabeth Tolman und Miranda Wilson zu punkten. Bei der 2:5-Niederlage in Dortelweil gelang das. Tolman/Wilson gewannen gegen Irina Andersen/Iris Wang.

Karan Rajan Rajarajan an der Eins gesetzt

Im Spitzeneinzel wird Karan Rajan Rajarajan versuchen zu punkten. Im Hinspiel unterlag er Kai Schäfer in vier Sätzen. David Kramer ist im zweiten Einzel gesetzt und wieder fit nach seiner Bänderverletzung. Alan Erben punktete im Auswärtsspiel im Mixed und ist ein Mann für das erste oder zweite Doppel.