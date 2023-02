«Mussten aktiv werden»: Lambert wechselt nach Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Die kanadische Fußball-Torhüterin Gabrielle Lambert schließt sich in der Bundesliga dem SC Freiburg an. Die 29-Jährige stand zuletzt beim HSC Montpellier in Frankreich unter Vertrag und erhält im Breisgau einen Kontrakt bis Saisonende, wie der Sport-Club am Mittwochabend vermeldete. «Wir mussten in der Winterpause noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, da Rafaela Borggräfe aufgrund einer Erkrankung für die kommenden Wochen ausfallen wird», sagte Freiburgs Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.