Mutige Heidenheimer

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim setzt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nach eigener Aussage auf «Lockerheit und Leichtigkeit». Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen gelinge dies dem einen oder anderen Spieler jedoch nicht so einfach, sagte der Coach zwei Tage vor dem Spiel bei Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Als Tabellendritter befindet sich der FCH weiterhin in einer komfortablen Ausgangslage. «Wenn wir punkten, dann wird sich unsere Situation nicht verschlechtern», sagte Schmidt. «Wir sind nicht auf andere Gegner angewiesen und müssen deshalb auch nicht nach links oder rechts gucken. Für mich ist wichtig, dass wir unter den besten drei Mannschaften sind und das wollen wir auch nicht mehr hergeben.»

Gegner Hannover erlitt am vergangenen Wochenende eine 1:6-Pleite beim Hamburger SV, Heidenheim unterlag dem FC St. Pauli mit 0:1. Die Niedersachsen gewannen in diesem Jahr erst ein Spiel. «Wir hatten aber auch ein Negativerlebnis, deswegen kann es auch ein offener Schlagabtausch werden», sagte Schmidt. «Wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass es ein intensives und umkämpftes Spiel werden wird.» Fehlen wird wahrscheinlich der an der Wade verletzte Norman Theuerkauf.