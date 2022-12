Nächste Chance auf erste Punkte für die Waiblinger Handballerinnen

Holen die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen im siebten Anlauf die ersten Punkte? Zumindest beim Blick auf die Tabelle scheinen die Chancen für den Aufsteiger größer zu sein denn je: Der Vorjahresachte SV Union Halle-Neustadt hat lediglich drei Punkte gesammelt. „Bei Halle läuft’s auch noch nicht nach Plan“, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in den Räumen des Sponsors Wohninvest. „Wir müssen dranbleiben und den Gegner zum Nachdenken bringen.“ Ein Faktor könnten an diesem Samstag (18 Uhr) in der Rundsporthalle auch die treuen VfL-Fans sein im tierischen Duell der „Tigers“ gegen die „Wildcats“.

40 Minuten ist der VfL dabei

Mit 0:10 Punkten waren die Waiblingerinnen in die Saison gestartet, in der fünfwöchigen EM-Pause sollte der Knopf auf Re-Start gedrückt werden. Das Ergebnis beim Neustart indes passte überhaupt nicht: Klar mit 23:32 unterlag der Neuling bei Bayer 04 Leverkusen. Dabei lohnt sich allerdings ein genauerer Blick auf den Spielverlauf. Nach 20 Minuten lag der VfL bereits mit 4:12 im Hintertreffen. „Da hatten wir ein paar Aussetzer, 40 Minuten waren wir aber dabei.“ Nach dem 6:17-Halbzeitrückstand entschieden die Waiblingerinnen den zweiten Spielabschnitt mit 17:15 für sich.

„Jetzt haben wir die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte zu holen“, so Zeitz. Gegen ein Team, mit dem es der VfL in der Vorbereitung zu tun hatte. „Halle-Neustadt ist sicher nicht so in die Saison gekommen, wie es sich das vorgestellt hatte.“ Nach 1:9 Punkten holte Union zuletzt beim 31:22 gegen den Vorletzten BSV Sachsen Zwickau den ersten Sieg und dürfte ein Kontrahent der Waiblinger Kragenweite sein.

20 Spiele, 20 Möglichkeiten

Zeitz sieht eine realistische Chance für sein Team. „Aber für uns geht’s zunächst in erster Linie darum, unseren Weg wieder zu finden.“ Bei aller Vorbereitung auf den Gegner müssten seine Spielerinnen den Fokus auf ihre eigenen Fähigkeiten legen.

So sieht’s auch die Spielerin Lena Klingler. „Wir haben auch gegen starke Mannschaften gute Phasen gehabt, wir schaffen es aber nicht, das über 60 Minuten auf die Platte zu bringen.“ Nach wie vor sieht sie keinen Grund, in Panik zu verfallen. „Wir haben noch 20 Spiele und damit genügend Möglichkeiten.“

Die Stimmung im Team sei nach wie vor gut, auch der Blick auf die Tabelle bereite keine schlaflosen Nächte. Mit dem ersten Sieg zöge der VfL mit dem BSV Sachsen Zwickau gleich, der auf dem Relegationsplatz liegt. Am Mittwoch war der BSV beim 22:32 gegen den Vizemeister Borussia Dortmund chancenlos.

Auch der Waiblinger Trainer ist noch ruhig – und eine Unterhaltung vor ein paar Tagen mit Heike Ahlgrimm hat ihn bestärkt in seiner Zuversicht. Die Trainerin der HSG Bensheim/Auerbach hat sich nach der Stimmungslage beim VfL Waiblingen erkundigt. „Ich habe Heike gesagt, dass meine Spielerinnen klar im Kopf sind und sie die Situation realistisch einschätzen können.“

Mut machte Ahlgrimm ihrem Waiblinger Kollegen, indem sie die Lage ihres Teams nach dem Erstliga-Aufstieg schilderte: Bis zum 31. Januar hatte Bensheim/Auerbach keinen Punkt auf dem Konto. Nach einem überraschenden Remis gegen Bietigheim sei’s plötzlich gelaufen.

Gegen einen ähnlichen Effekt hätte Thomas Zeitz nichts einzuwenden, gerne würde er das erste Erfolgserlebnis auch in diesem Jahr noch feiern. Vielleicht schon an diesem Samstag – wobei der Coach nicht zu viel Druck aufbauen möchte. Selbst wenn’s zu Beginn der Partie nicht optimal laufen sollte, sei’s wichtig, nicht aufzugeben. Gegen Leverkusen sei vieles gut gelaufen. Zwar habe sein Team zwei Dutzend Chancen vergeben. „Wir haben sie uns aber herausgespielt. Es ist nicht so, dass wir über unsere eigenen Füße stolpern und uns die Bälle selbst ins Tor werfen.“

Psychologisch sieht er sein Team in den nächsten Spielen nicht unbedingt im Nachteil. Die Gegner seien ebenfalls unter Druck. „Ich denke, keiner will als Erster gegen Waiblingen verlieren.“

Am Kader wird sich nichts ändern. Bis auf Julia Herbst hat der Trainer alle Spielerinnen an Bord.