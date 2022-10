Nähe zur Heimat: «Mit ein Faktor» für Zorniger

Fürth (dpa/lby) - Für den neuen Fürther Trainer Alexander Zorniger war auch die Nähe zu seiner schwäbischen Heimat ein Faktor für den Job in Franken. «Nach sechs Jahren Ausland tut es gut, wenn die Mutter ein bisschen schneller zu erreichen ist und auch die Eltern meiner Frau. Das war mit ein Faktor», sagte der 55-Jährige nach seinem ersten Training in Fürth. «Ich bin aber hier, um möglichst schnell möglichst viele Spiele zu gewinnen.»

Zorniger (55) wechselte nach Stationen bei der SG Sonnenhof Großaspach, bei RB Leipzig und beim VfB Stuttgart 2016 ins Ausland. Nach Bröndby IF in Dänemark übernahm er 2021 Apollon Limassol in Zypern und wurde dort Meister.

In Fürth wurde er nun Nachfolger des beurlaubten Schweizers Marc Schneider. Sein Debüt als Trainer des Zweitligaschlusslichts gibt er am Freitagabend (18.30 Uhr) zu Hause im Duell der beiden Bundesliga-Absteiger gegen Arminia Bielefeld.