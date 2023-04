Nürnberg Ice Tigers verpflichten Ex-Nationalspieler Braun

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben in Constantin Braun einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mitteilte, unterschriebt der 35 Jahre alte Kapitän von Absteiger Bietigheim Steelers in Nürnberg einen Zweijahresvertrag. «Constantin wird uns dabei helfen, das mit dem Ende der Laufbahn von Patrick Reimer und dem Wechsel von Oliver Mebus entstandene Loch zu füllen», kommentiert Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf die künftige Zusammenarbeit.

Braun bringt die Erfahrung von 656 Hauptrunden- und 100 Playoff-Spielen in Deutschlands höchster Spielklasse sowie vier Weltmeisterschaftsteilnahmen für die deutsche Nationalmannschaft mit nach Nürnberg. Mit den Eisbären Berlin wurde Braun fünfmal deutscher Meister. «Seine Erfahrung von fünf Meistertiteln können wir in unserer Kabine sehr gut gebrauchen, um in den Playoffs den nächsten Schritt zu machen», sagte Ustorf. In diesem Jahr waren die Franken in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.