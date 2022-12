Nach der Tour de France: Radsport-Spektakel mit Profis in Fellbach

Das erste Sommerferien-Wochenende vom 27. bis 30. Juli 2023 sollten sich Radsportfans dick im Kalender ankreuzen. Nach dem Ende des Rems-Murr-Pokals vor drei Jahren wird’s im nächsten Jahr wieder eine hochkarätige Radsportveranstaltung im Kreis geben: einen Mountainbike-Marathon am Kappelberg und ein Kriterium in der Innenstadt von Fellbach. Mit dabei sein werden Tour-de-France-Fahrer und Schorndorfer Quick-Step-Profi Jannik Steimle.

Wenn mit der Corona-Pandemie etwas Positives verbunden werden kann, dann ist's der Fahrrad-Boom. Profitiert davon hat allerdings in erster Linie die Industrie, die Organisatoren von Radsport-Veranstaltungen dagegen mussten leiden. So auch Marc Sanwald und Christian Schröder von der Radsportabteilung des TSV Schmiden. Von 2010 bis 2019 hatten sie, gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Team, das internationale Drei-Etappen-Rennen durch die Innenstädte von Schorndorf und Backnang sowie das Finale am Fellbacher Kappelberg auf die Beine gestellt. 2020 und 2021 war das Virus der Spielverderber, 2022 fanden immerhin die baden-württembergischen Bergmeisterschaften statt.

Radsportnacht in Kirchheim als Initialzündung

Die Wiederbelebung des Rems-Murr-Pokals war zwar kein Thema mehr für Sanwald und seine Mitstreiter, so ganz aus den Köpfen war eine größere Veranstaltung aber nicht. Zur Initialzündung wurde die Kirchheimer Radsportnacht im Sommer, die der Schorndorfer Radprofi und ehemalige Weilheimer Jannik Steimle und sein neu gegründeter Verein organisiert hatten – und die einen riesigen Zuspruch fand. Der Termin für die Neuauflage steht bereits: Samstag, 29. Juli.

„Wir haben uns überlegt, ob wir die Veranstaltung nicht als Trittbrett nützen und um diesen festen Termin herum den Radsport im Kreis zu neuem Leben erwecken können“, sagt Sanwald, der Steimle seit vielen Jahren kennt. Nach einem Treffen nahm die Idee rasch Formen an. Schließlich ist dem Fahrer des belgischen Profi-Teams Quick-Step Alpha Vinyl selbst daran gelegen, dass der Radsport wieder mehr Öffentlichkeit bekommt. „Die Resonanz in Kirchheim war überwältigend, es waren ein paar Tausend Zuschauer an der Strecke“, so Steimle.

Das Konzept stand schnell: Am Tag vor dem Kirchheimer Rennen findet in Fellbach ein Innenstadt-Kriterium statt mit den Fahrern, die auch in Kirchheim am Start sind. Am übernächsten Tag, am Sonntag, werden die Mountainbiker bedient mit einem Marathon am Kappelberg. Das übergeordnete Ziel dieser Doppelveranstaltung ist klar. „Wir möchten den Radsport, egal ob auf Trails oder auf der Straße, fördern und ein breites Publikum ansprechen – Hobby-Radler, Nachwuchs- oder Profi-Radsportler“, sagt Marc Sanwald.

Steimle als Zugpferd und Markenbotschafter

Für Steimle war schnell klar, „dass ich mit ins Boot steigen werde als Zugpferd und Markenbotschafter“. Er werde versuchen, seine Kontakte zu nutzen, um prominente Fahrer zu den Rennen zu locken. „Wir suchen für die Fahrer ein Partnerhotel von Freitag auf Samstag, sie schlafen entweder im Remstal oder über dem Buckel in Richtung Kirchheim.“

Je nach Gusto können sich die Teilnehmer am letzten Juli-Wochenende die volle Radsport-Dröhnung geben. „Einige reisen bis zu fünf Stunden an, fahren zwei Stunden im Kreis herum und machen sich wieder auf die Heimreise“, sagt Jannik Steimle. „So haben die Fahrer zwei Rennen – und wer Lust hat, bringt sein Mountainbike mit und fährt am Sonntag noch am Kappelberg.“

Beim Rad-Kriterium rund ums Fellbacher Rathaus werden ausschließlich geladene Fahrer an den Start gehen. „Bei Rennen durch Innenstädte gibt’s immer gewisse Risiken“, so Steimle. Mit einem auserwählten Feld würden die Gefahren gering gehalten. Die Fans jedenfalls dürfen sich auf ein Spektakel freuen, schließlich ist der Termin perfekt gewählt. Eine Woche nach dem Ende der Tour de France haben die Profis in der Regel keine Verpflichtungen. Die Chance ist also groß, dass Steimle – er wird möglicherweise selbst bei der Frankreich-Rundfahrt und auf jeden Fall in Fellbach am Start sein – namhafte Profis ins Ländle locken kann. „Die meisten hängen nach der Tour noch das eine oder andere Kriterium an, um sich ein bisschen etwas dazuzuverdienen“, sagt Steimle. „Und die Veranstalter bekommen mit den Stars ihre Stadt voll.“

Namhafte Profis am Start

Zugkräftige Namen verspricht auch Marc Sanwald beim Mountainbike-Rennen. Angefragt hat er unter anderem bei den Team-Bulls-Fahrern Alban Lakata, dreifacher Weltmeister bei den UCI-Marathon-Meisterschaften, sowie Karl Platt, zweifacher Deutscher Meister und fünffacher Cape-Epic-Sieger. Für Sanwald ist das Mountainbiken der Einstieg in den Radsport, daraus entwickelten sich andere Gattungen wie Straßenradsport, Bahnrad oder Cross. Theoretisch. „Durch Corona haben wir aber nichts mehr, überall laufen den Vereinen die Mitglieder weg“, sagt Sanwald. „Wir müssen zurück zu den Wurzeln, wir brauchen wieder jugendliche Sportler, um unseren Sport am Leben zu erhalten.“

Das Radsport-Wochenende im Sommer soll ein Appetitmacher sein. Lust verspürt offensichtlich auch die Stadt Fellbach. Die Hürden, die Marc Sanwald überspringen musste bis zur Genehmigung, waren vergleichsweise niedrig. Kein Wunder, organisiert er doch schon seit 17 Jahren zuverlässig Radrennen. „Ich habe schon bei der ersten Anfrage die Zusage bekommen. Das freut mich natürlich sehr.“