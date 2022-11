Nach EM-Pause: Meißner und Brand sind zurück im VfL-Kader

Fünf Wochen hat die Handball-Bundesliga der Frauen wegen der Europameisterschaft pausiert, an diesem Sonntag (16 Uhr) geht’s für den VfL Waiblingen beim Liga-Dino Bayer 04 Leverkusen weiter. Wie in jedem Spiel, so ist der Aufsteiger auch im sechsten Saisonspiel in der Außenseiterrolle – aber keinesfalls chancenlos. „Wenn wir gut ins Spiel kommen und Leverkusen keinen so guten Tag erwischt, können wir etwas holen“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz.

Nach dem Spiel gegen den Thüringer HC (22:30) gönnte Zeitz seinen Spielerinnen ein paar Tage frei, schließlich gibt’s über Weihnachten und den Jahreswechsel keine Pause mehr. „Wir haben uns in Ruhe angeschaut, was wir in den ersten Spielen gut und nicht so gut gemacht haben“, sagt Zeitz. Darauf sei in den vergangenen dreieinhalb Trainingswochen der Schwerpunkt gelegt worden. Getestet wurde das Geübte im einen oder anderen gemeinsamen Training mit der TG Nürtingen und dem TuS Metzingen. „Einiges hat auch schon besser geklappt“, so Zeitz.

Die Stimmung ist nach wie vor gut im Team

Ein Aspekt in der Vorbereitung war die relativ schwache Ausbeute von 23 Toren im Schnitt pro Spiel. „Wir brauchen in unseren Auftaktbewegungen viel mehr Gefährlichkeit und Tiefe.“ Zweiter Punkt im Training war die Körperlichkeit. Diesbezüglich zog der VfL in den ersten Partien meist den Kürzeren. Deshalb hat Zeitz das Training „ein bisschen angepasst“. Sprich: Es wurde an der Zweikampfhärte gearbeitet.

Gefallen hat dem Trainer, dass seine Spielerinnen trotz des Starts mit 0:10 Punkten eine sehr gute Arbeitseinstellung an den Tag legten, auch die Stimmung sei nach wie vor sehr gut. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Insgesamt sieht er sein Team auf einem guten Weg – zumal mit Samira Brand und der Torhüterin Celina Meißner zwei der drei Verletzten wieder dabei sind. Wieder zurück im Training ist seit ein paar Tagen die Torhüterin Branka Zec, die mit Slowenien bei der Europameisterschaft am Start war und längere Einsatzzeiten hatte. Noch immer nicht einsatzfähig dagegen ist Julia Herbst, die seit Wochen kränkelt. Noch immer laufen Untersuchungen.

Mit Bayer Leverkusen trifft der VfL auf ein extrem junges Team. „Es ist schon beeindruckend, wie viel Bayer in der Jugend macht“, sagt Zeitz. Deshalb habe Bayer die Ansprüche in den vergangenen Jahren auch ein bisschen zurückschrauben müssen. Eine ganze Reihe Spielerinnen rückt jedes Jahr aus der A-Jugend direkt auf, die eine oder andere erfahrene Akteurin hat der Werksclub allerdings auch im Kader.

Punktemäßig steht Leverkusen noch nicht ganz so gut da (3:7). Auf gute Spiele wie beim 26:22-Sieg gegen den TuS Metzingen folgten ernüchternde Vorstellungen wie im letzten Spiel vor der EM-Pause gegen den BSV Sachsen Zwickau (32:39). „Leverkusen steht in der Tabelle zwar nicht ganz so gut da, ist uns aber noch ein Tick voraus“, so Zeitz. Vor allem strukturell.

Trotzdem sei Bayer eine Mannschaft, die an einem schlechten Tag „uns helfen kann, dass wir besser in ein Spiel kommen und die uns in den Bereich von Punkten bringen kann, wenn wir einen guten Tag erwischen“. Auch wenn es nichts werden sollte für den VfL mit dem ersten Erfolgserlebnis: Für Zeitz gibt’s noch keinen Anlass zur Panikmache. „Wir müssen weiterhin versuchen, uns ans Erstliganiveau zu gewöhnen und den nächsten Schritt zu machen.“