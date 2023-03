Nach Sprunggelenkbruch: Prömel zurück im Training

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Knapp fünf Monate nach seinem Bruch des Sprunggelenks ist Grischa Prömel vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim ins Training zurückgekehrt. Der 28-Jährige absolvierte am Montag einen Teil der Übungseinheit mit. «Es hat Spaß gemacht. Darauf habe ich hingearbeitet. Ich freue mich extrem und will Schritt für Schritt zurück zur Mannschaft», sagte Prömel in einem Video des Vereins. Der Mittelfeldspieler hatte sich die schwere Verletzung am 8. November im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig zugezogen.