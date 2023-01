Nach Wortgefecht: Labbadia schickt Coulibaly in die Kabine

Marbella (dpa/lsw) - Nach einer Meinungsverschiedenheit hat VfB-Trainer Bruno Labbadia seinen Mittelfeldspieler Tanguy Coulibaly vorzeitig vom Trainingsplatz geschickt. Grund war eine Abseitsentscheidung des Trainerteams des VfB Stuttgart in der Vormittagseinheit im Trainingslager in Marbella, mit der Coulibaly nicht einverstanden gewesen sein soll. Der Fußball-Bundesligist bestätigte den Vorfall am Montag. «Ab und an ist es wichtig, klar die Richtung vorzugeben. Aber das ist alles kein Drama, Reibung gehört dazu», sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Weitere Sanktionen hat der 21-jährige Coulibaly nicht zu befürchten. Am Nachmittag hatten die Profis frei.