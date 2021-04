Nagelsmann: Meisterkampf ist ohne Sieg gegen Bayern vorbei

Leipzig (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann sieht im Spiel gegen Bayern München die letzte Chance auf die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga für RB Leipzig.

«Wenn wir nicht gewinnen oder unentschieden spielen, ist die Saison zwar nicht vorbei, aber der Meisterkampf», sagte der 33-Jährige. Verfolger Leipzig liegt vor dem 27. Spieltag vier Punkte hinter München und empfängt den Tabellenführer am 3. April (18.30 Uhr/Sky).

Bisher ist Leipzig in den Top-Duellen der Liga nur selten als Sieger vom Platz gegangen. Im Hinspiel in München gelang es nicht, eine 3:2-Führung über die Zeit zu bringen, und am Ende musste sich RB mit einem Punkt begnügen. «Grundsätzlich kann Bayern mit diesen Spielen extrem gut umgehen und dem Gegner die Grenzen aufzeigen», sagte Nagelsmann. Sein Team müsse mutig auftreten und vor allem in der Chancenverwertung «ein, zwei Dinge draufpacken».

Im Spitzenspiel muss Nagelsmann auf Angeliño verzichten. «Er steht nicht zur Verfügung, er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, er kann vielleicht gegen Bremen wieder im Kader stehen», sagte der RB-Trainer am Karfreitag auf der Online-Pressekonferenz vor dem Gipfeltreffen gegen den deutschen Rekordmeister. Dafür ist Abwehrchef Dayot Upamecano nach seinem Muskelfaserriss wieder einsatzbereit: «Es sieht gut aus, er hat die ganze Woche trainiert, die letzten zwei Tage sogar sehr stark», sagte Nagelsmann über den Franzosen, der im Sommer zum deutschen Rekordmeister wechselt.

Wie Angeliño und der gelb-gesperrte Kevin Kampl steht auch Nationalspieler Marcel Halstenberg beim sächsischen Fußball-Bundesligisten nicht zur Verfügung. Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig hatte entschieden, dass eine Verkürzung der 14-tägigen Quarantäne nicht möglich ist, nachdem der Linksverteidiger als Kontaktperson I des coronainfizierten Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach bei der Nationalmannschaft galt.

Beim FC Bayern sind Alphonso Davies und Jérôme Boateng gesperrt. Zudem fällt Weltfußballer Robert Lewandowski mit einer Bänderdehnung im rechten Knie aus.

