Neuer Löwen-Trainer: «Werden drei bis fünf Jahre brauchen»

Mannheim (dpa/lsw) - Der neue Trainer Sebastian Hinze hat die Rhein-Neckar Löwen auf einen langen Weg zurück in die Spitzengruppe der Handball-Bundesliga eingeschworen. «Wir werden drei bis fünf Jahre brauchen», sagte Hinze im Interview mit dem «Mannheimer Morgen» (Dienstag). Die Nordbadener wurden in der vergangenen Saison nur Zehnter und setzten ihre Talfahrt fort, nachdem der Verein 2016 und 2017 noch deutscher Meister geworden war.

Die Konkurrenz aus «Magdeburg, Kiel, Flensburg und Berlin» sei nun «erst einmal enteilt» und man müsse in Mannheim etwas Neues aufbauen, so Hinze. «Wir sind nicht Top-Vier, was nicht heißt, dass wir da nicht landen können. Aber dann wäre das ein Ausrutscher nach oben. Klar ist: Wir wollen näher an die Topclubs heranrücken», sagte der 43-Jährige und schränkte ein: «Realistisch gehören wir zu den Clubs auf den Plätzen zwischen fünf und zehn.»

Hinze ist diesen Sommer vom Bergischen HC zu den Löwen gewechselt. Im ersten Liga-Spiel mit seinem neuen Club trifft er am 3. September auf die MT Melsungen.