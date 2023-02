Neuer Trainer für die SV Remshalden: Tim Böhringer übernimmt ab Sommer 2023

Tim Böhringer übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt der Remshaldener Bezirksligamannschaft und löst damit Kai Mayerle ab, der das Team in der laufenden Rückrunde betreut.

Der 49 Jahre alte B-Lizenz Inhaber ist aktuell im fünften Jahr beim Ligakonkurrenten TSV Nellmersbach tätig, den er auch in der Vorrunde der laufenden Saison wieder ins erste Tabellendrittel führte.

Böhringer schon länger im Blick

Michael Sixt, SVR-Abteilungsleiter: „Mit Tim konnten wir einen erfahrenen Trainer verpflichten, der auf seinen bisherigen Stationen stets längerfristig erfolgreiche Arbeit geleistet hat und die Liga, so wie die meisten unserer Spieler sehr gut kennt.“ Seine Auffassung von Fußball sowie seine Persönlichkeit passten aus Sicht der SVR ausgezeichnet zum Team und zum Verein.

„Tim spielte schon seit längerer Zeit eine große Rolle in unseren Überlegungen und wir freuen uns daher sehr darüber, dass er uns jetzt seine Zusage gegeben hat. Wir sind sehr zuversichtlich, mit ihm ab der nächsten Saison die gesteckten mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen“, so Sixt weiter.

Sportler halten, Mannschaft verstärken

Tim Böhringer: „Ich freue mich total über die neue Herausforderung. Das kompetente Team, um die Mannschaft herum hat mich schnell von ihrer Philosophie überzeugen können.“ Darüber hinaus handle es sich bei der SV Remshalden um einen Verein, der sich in sportlicher Hinsicht über Jahre hinweg im vorderen Drittel der Bezirksliga positionieren konnte. „Eine solch konstante Leistung spricht immer wieder für gute Fußballer in den Reihen der SV Remshalden.“ So gelte es auch jetzt, diese guten Kicker weiter an den Verein zu binden, den Kader mit externen Ergänzungen zusammenzustellen, um die definierten Ziele gemeinsam erreichen zu können.