Neunjähriges Motocross-Talent: Sam Petreski auf dem nächsten Level angekommen

Seit zweieinhalb Jahren fährt Sam Petreski vom MSC Wieslauftal Motocross – und wie: Nach der Vizemeisterschaft im Baden-Württemberg-Cup stand der Neunjährige vor Tausenden Zuschauern bei den beiden Supercross-Veranstaltungen im November in der Stuttgarter Schleyer-Halle und im Januar in Dortmund im Rampenlicht. In der neuen Saison startet der Rudersberger in der nächsthöheren Klasse.

Keine Gene des Vaters

Häufig erben die jungen Wilden im Motorsport die Gene des Vaters. So sitzt der acht Jahre alte Fritz Siegle, Sohn des MSC-Vorsitzenden und Ex-Seitenwagen-Motocrossers Axel Siegle, auf dem kleinen Motorrad. Nenad Petreski dagegen, Vater von Sam, hatte mit Motocross eigentlich nichts am Hut. Das änderte sich, als die Familie beim Maifest in Rudersberg vorbeischaute. Der MSC Wieslauftal baut zu diesem Anlass traditionell einen Parcours mit Kindermotorrädern auf – und damit war’s um Sam geschehen. „Da hat Sam Blut geleckt“, sagt Nenad Petreski. „Er wollte unbedingt Motocross fahren.“

Der Vater gab seinen Segen. „Meine Frau war zuerst nicht so dafür.“ Der Plan sei gewesen, „so zum Spaß“ auf der Rudersberger Motocrossstrecke zu fahren. Sam sei aber binnen kurzer Zeit immer besser geworden. „Also haben wir uns überlegt, mal ein Rennen zu fahren.“ Es war ein erfolgreicher Test: Sam startete beim Baden-Württemberg-Cup und führte nach neun von zwölf Rennen die Meisterschaft an. Gegen Ende der Serie hatte er etwas Pech: Er stürzte, dann ging das Motorrad kaputt. Trotzdem reichte es in der Premierensaison zur Vizemeisterschaft in der Klasse mit 50 ccm.

Vor 7000 Zuschauern gefahren

Im November setzte Sam noch einen drauf: Das Nachwuchsrennen im Rahmen des Supercross in der Schleyerhalle gewann er vor über 7000 Zuschauern mit großem Abstand. „Das war ein gigantisches Erlebnis für ihn“, sagt Nenad Petreski. Zur Belohnung wurde Sam zum Supercross in die Dortmunder Westfalenhalle eingeladen. Im Qualifying fuhr er vorneweg, im Rennen hatte er zunächst Probleme, weil das Motorrad am Start nicht richtig anlief. Von Platz elf kämpfte er sich auf vier vor, stürzte – und fuhr vom zwölften Rang innerhalb von zweieinhalb Runden auf fünf nach vorne.

Der Erfolg macht Lust auf mehr. „Sam entscheidet aber“, sagt sein Vater. „Wir machen keinerlei Druck.“ In der kommenden Saison steigt Sam Petreski in die nächsthöhere Klasse auf – bis 65 ccm. Mit der neuen Maschine, die er schon getestet habe, komme er schon gut klar. Wobei’s eine große Umstellung ist. Bisher war er mit einem Automatik-Motorrad unterwegs, jetzt muss er schalten. „Motocross ist seine Welt“, sagt sein Vater. „Und in der MSC-Jugendgruppe fühlt er sich sehr wohl.“