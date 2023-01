Neuzugang Blind startet kämpferisch beim FC Bayern

Doha (dpa) - Neuzugang Daley Blind geht seine zunächst auf ein halbes Jahr befristete Aufgabe beim FC Bayern München realistisch, aber auch sehr kämpferisch an.

«Ich kenne meine Rolle», sagte der 32 Jahre alte niederländische Fußball-Nationalspieler bei seiner offiziellen Vorstellung im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Katar. Die Bayern haben den zuletzt vereinslosen Blind bis zum Saisonende als Ersatz für Abwehrspieler Lucas Hernández verpflichtet, der nach einem Kreuzbandriss bei der WM monatelang ausfällt.

«Ich muss bereit sein, der Mannschaft zu helfen, wenn sie mich braucht. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die erste Option sein werde. Aber ich werde darum kämpfen, die erste Option zu werden», sagte Blind. Hollands WM-Stammspieler hatte seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vor Weihnachten aufgelöst. Er kann sowohl links innen als auch außen verteidigen. «Ich will immer spielen und bin bereit, alles zu geben», sagte Blind. Er akzeptiere aber die Rolle, für die er verpflichtet worden sei.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic nannte Blind einen «sehr guten Typen», der «über riesige Erfahrung» verfüge. Den ersten Kontakt habe es vor Weihnachten gegeben, verriet der Sportvorstand. «Er hat uns sofort signalisiert, dass wir die erste Option sind.»

Niederländer spielt mit Defibrillator

Blind spielt nach einer Herzmuskelentzündung seit Jahren mit einem implantierten Defibrillator. Als Problem betrachtet er das aber nicht. «Ich habe gezeigt, dass ich auf dem höchsten Level spielen kann, das war nie ein Problem. Ich habe Vertrauen in meinen Körper», sagte er in Doha. Alles geschehe in enger Absprache mit der jeweiligen medizinischen Abteilung. «Ich fühle mich fit.»

Zum überraschenden Abschied von Ajax offenbar infolge eines Zerwürfnisses mit Trainer Alfred Schreuder mochte sich Blind nicht äußern. «Es gab zuletzt viele Nachrichten über Ajax und mich. Aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden.» Vielleicht werde er zu einem späteren Zeitpunkt seine Sicht der Dinge schildern. Jetzt gehe es darum, bei Bayern zu spielen und «Trophäen» zu gewinnen.

WM-Aufarbeitung mit Kimmich und Co.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist zuversichtlich, dass die enttäuschten deutschen WM-Spieler des FC Bayern um Joshua Kimmich und Thomas Müller sehr schnell auf die Münchner Vereinsziele umschalten werden. «Natürlich haben die Jungs darüber nachgedacht», sagte Salihamidzic in Doha zu den negativen Erinnerungen der insgesamt sechs Münchner WM-Akteure bei der Ankunft im WM-Land.

«Aber wenn man mit dem FC Bayern zurückkommt, ist es etwas anderes. Die Jungs hatten ein paar Wochen Urlaub und konzentrieren sich jetzt auf die nächsten Aufgaben», betonte Salihamidzic. Bei den ersten Einheiten im Trainingslager habe er feststellen können, dass die WM-Teilnehmer «in einer guten Verfassung» seien: «Im Training war schon Feuer drin.»

Vom Teamhotel und den Trainingsplätzen der Aspire Zone können Jamal Musiala, Leroy Sané und ihre DFB-Kollegen das Khalifa International Stadium sehen, in dem die deutsche Mannschaft zum WM-Auftakt gegen Japan verloren hatte. Das 1:2 war der Anfang vom Ende des Turniers. «Wir haben sicherlich ein paar Gespräche geführt. Die sind sehr wichtig», sagte Salihamidzic zur aktiven Aufarbeitung der WM-Enttäuschung mit den Spielern.

Aber jetzt stehe wieder der FC Bayern im Fokus. «Wir wissen, wie erfolgreich wir zum Ende der Hinrunde waren. Genau da wollen wir weitermachen», sagte Salihamidzic. Der deutsche Rekordmeister führt die Bundesliga an. Auch in DFB-Pokal und Champions League haben die Münchner Titelchancen.