Nguyen nach Karriereende: Wertungssystem zu kompliziert

Fellbach (dpa) - Der zweimalige Olympia-Zweite Marcel Nguyen wünscht sich für die Zukunft des Turnens ein vereinfachtes Wertungssystem. «Das ist sehr, sehr undurchsichtig, teilweise auch der Weg, wie man sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden, wie das eigentlich funktioniert. Das ist wirklich super-kompliziert», sagte der 35-Jährige am Mittwoch in Fellbach in der Nähe von Stuttgart, wo er zu seinem zuvor verkündeten Karriereende Stellung nahm. Er sprach sich auch für weniger Wettkämpfe aus. «Das ist natürlich immer eine große Belastung gewesen», sagte Nguyen.

Der Stuttgarter, der für Unterhaching startet, wollte eigentlich bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris weitermachen, hört aber aufgrund seiner anhaltenden Verletzungsprobleme auf. Ein solches Ausnahmetalent sei sehr selten, sagte Bundestrainer Valeri Belenki: «So ein Mann kommt wahrscheinlich einmal in 200, 300 Jahren auf die Welt. Er hat den passenden Körper dafür, ist spritzig, ist kräftig, nimmt nicht zu, orientiert sich sehr gut in der Luft.»