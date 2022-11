Nico Schlotterbeck fährt nach Katar: Fußballer aus Weinstadt ist im WM-Kader

Nico Schlotterbeck aus Weinstadt steht im Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick für die WM in Katar. Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund bestreitet damit sein erstes großes Turnier mit der A-Nationalmannschaft. "Ein Traum wird wahr!", jubelte Schlotterbeck anschließend via Instagram.

Götze, Füllkrug und Moukoko an Bord, Hummels und Reus fehlen

Weiter hat Flick Rückkehrer Mario Götze sowie die Länderspiel-Neulinge Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug nominiert. Die Dortmunder Mats Hummels und Marco Reus gehören dagegen nicht zum 26 Spieler umfassenden Aufgebot, das der DFB am Donnerstag (10.11.) in Frankfurt bekannt gab.

«Wir haben einen sehr guten Kader, den wir mitnehmen können», sagte Flick bei der Verkündung der 26 Namen auf dem DFB-Campus. «Wir haben es uns im Trainerteam nicht einfach gemacht. Wir haben viele Dinge durchgespielt, Wenn-dann-Strategien», sagte der 57-Jährige.

Flick über Götze: «Wir freuen uns auf ihn»

Flick belohnte Offensivspieler Götze, der Deutschland 2014 in Brasilien im Finale gegen Argentinien zum vierten und bislang letzten WM-Titel geschossen hatte, für konstant starke Saisonleistungen bei Eintracht Frankfurt mit dem DFB-Comeback. «Wir freuen uns auf ihn», sagte Flick. Götze bestritt sein letztes von bislang 63 Länderspielen vor fünf Jahren beim 2:2 gegen Frankreich in Köln.

Der 26-Mann-Kader im Überblick:

Tor : Manuel Neuer, Marc Andre ter Stegen, Kevin Trapp

: Manuel Neuer, Marc Andre ter Stegen, Kevin Trapp Abwehr : : Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günster, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle.

: : Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günster, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Nicklas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller, Jamal Musiala und Leroy Sané.

Der DFB-Tross kommt unmittelbar nach den letzten Ligaspielen am Sonntag (13.11.) in Frankfurt zusammen. Einen Tag später fliegt Flick mit dem WM-Team zunächst in den Oman, wo am kommenden Mittwoch noch ein Testspiel gegen den dortigen Gastgeber stattfindet. Einen Tag später geht es weiter nach Katar ins WM-Quartier ganz im Norden des Landes.

Am 23. November startet die Nationalelf gegen Japan in die WM-Endrunde. Weitere Gruppengegner sind Spanien und Costa Rica. Das WM-Finale findet am 18. Dezember statt.