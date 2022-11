Nico Schlotterbeck nach WM-Debakel gegen Japan: Rems-Murr-Trainer verteidigen ihn

In einer Umfrage haben Fußballtrainer aus dem Rems-Murr-Kreis ihren Tipp für das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft abgegeben und erklärt, wie sie die Rolle des aus Weinstadt stammenden Innenverteidigers Nico Schlotterbeck sehen. Würden sie ihn wieder auf den Platz schicken?

Die deutsche Nationalmannschaft hat das erste Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gehörig in den Sand gesetzt. Gegen Japan verlor die Elf von Bundestrainer Hansi Flick mit 1:2 und steht deshalb vor dem zweiten Spiel gegen Spanien (Sonntag, 20 Uhr) unter enormem Druck. Nico Schlotterbeck sah beim zweiten Gegentreffer nicht gut aus und steht nach seinem Startelfeinsatz stark in der Kritik der Presse. Diese Kritik teilen die Trainer und Kicker aus dem Rems-Murr-Kreis nicht.

Tim Böhringer, Trainer des TSV Nellmersbach: „Ich tippe 3:1 für Deutschland. Die erste Halbzeit gegen Japan war gut, man muss nur das zweite Tor machen. Den Spaniern fehlt ein Ticken Erfahrung, fußballerisch sind sie sehr stark, aber bei einer WM kommt es auch auf die Erfahrenheit an. Ich glaube, dass Deutschland durch das Spiel wieder ins Turnier kommt. Schlotterbeck ist ein guter Mann. Er braucht ein bisschen Lenkung von Älteren, wie zum Beispiel Antonio Rüdiger. Ich würde ihn spielen lassen und hoffe, dass der Bundestrainer auch so entscheidet.“

Giuseppe Catizone, Trainer des FSV Waiblingen: „Der Einzug ins Achtelfinale wird schwer. Ich tippe auch fürs Spiel am Sonntag auf Spanien - 3:1. Nico Schlotterbeck sollte meiner Meinung nach auch wieder auflaufen. Er gehört in diese Mannschaft. Seine Zukunft ist auch ganz und gar nicht davon abhängig, wie Deutschland bei dem Turnier abschneidet.“

Zoran Cutura, Trainer der SG Schorndorf: „Weil die Nation alles so ein bisschen skeptisch sieht, habe ich trotzdem Hoffnung, dass die Mannschaft es am Sonntag ganz anders macht, als alle erwarten. Daher tippe ich ein 2:1 für Deutschland. Man würde es sich natürlich wünschen, dass dieses Rems-Murr-Eigengewächs auch beim zweiten WM-Spiel in der Startelf steht. Der Bundestrainer steht jetzt natürlich vor einer Entscheidung, die Viererkette und die Sechserposition sahen bei den Gegentoren nicht gut aus. Ich spekuliere darauf, dass er auf Erfahrung setzen und mit Süle in der Innenverteidigung starten wird.“

Simon Skarlatidis, Mittelfeldspieler der SpVgg Unterhaching: „Ich tippe tatsächlich auf 2:0 für Deutschland. Ich glaube, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird. Nico Schlotterbeck ist ein außergewöhnlicher Spieler. Für ihn ist es die erste WM. Da muss man dementsprechend Erfahrungen machen. Auf dem Niveau dürfen Fehler nicht passieren, die werden eiskalt bestraft. Ich drücke die Daumen, dass es im nächsten Spiel besser klappt. Er hat einen riesigen Weg hingelegt die letzten Jahre. Ich hoffe für ihn, dass Hansi Flick ihn wieder aufstellt.“