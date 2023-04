Niemeier hofft auf Effekt dank Stimmung und Tennis-Teamgeist

Stuttgart (dpa) - Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier erhofft sich von der Woche mit der deutschen Tennis-Auswahl einen Schub für die weitere Saison. «Ich glaube, dass mir die Woche sehr, sehr gut tun wird», sagte die 23 Jahre alte Dortmunderin vor der Erstrundenbegegnung im Billie Jean King Cup gegen Brasilien am Freitag und Samstag in Stuttgart. «Es macht immer extrem viel Spaß. Da können sich oft ein paar Kräfte freisetzen. Man kann viel Dynamik mitnehmen.»

Niemeier hatte sich im vergangenen Jahr mit erfolgreichen Auftritten in Wimbledon und mit dem Achtelfinal-Einzug bei den US Open in den Fokus gespielt. In dieser Saison verlor die Weltranglisten-65. ein ums andere Mal in der ersten Runde, fünfmal nacheinander war zuletzt gleich zum Auftakt eines Turniers wieder Schluss. Zwei Partien nacheinander hat Niemeier 2023 noch nicht für sich entschieden.

«Dass die Ergebnisse nicht so liefen, wie ich mir das vorgestellt habe, ist glaube ich klar», sagte die aktuelle deutsche Nummer eins: «Aber nichtsdestotrotz bin ich optimistisch und positiv und stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, weil ich ein paar Matches dieses Jahr verloren habe.»

Nach der Erstrunden-Begegnung in dem Mannschaftswettbewerb tritt Niemeier in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Stuttgart an. Für die hochklassig besetzte Sandplatz-Veranstaltung hat sie eine Wildcard bekommen.