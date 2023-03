Niko Koutroubis: „Der Sport bringt die kleinen Wunder hervor“

Platz zwei und 27 Punkte auf dem Konto in der Regionalliga Süd und Trainer Niko Koutroubis muss zugeben: „Das ausgegebene Ziel vom Klassenerhalt ist kein Thema mehr.“ Er grinst, nimmt einen Schluck vom Cappuccino. Er sitzt an einem Tisch im Vereinsheim des SV Hegnach, in zwei Stunden ist Trainingsbeginn. Später wird sich Betreuer Jürgen Meister dazusetzen, er hat Tee für die Spielerinnen dabei, schließlich wird es später richtig kalt.

Es ist familiär, heimelig. Ganz anders, als man es sich bei einem Club vorstellt, der immerhin in der dritthöchsten Klasse Deutschlands spielt, im Wettbewerb steht mit den Kickers Offenbach, dem Karlsruher SC oder der dritten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. „Mit ein, zwei Spielerinnen als Verstärkung wäre für uns auch der Aufstieg drin“, ist Koutroubis überzeugt.

Aufstieg wäre eine Mammutaufgabe

Der Aufstieg in die 2. Liga ist aber für die Hegnacherinnen derzeit keine Option. Zuerst einmal ist da der SV Weinberg auf Platz eins und zum anderen wäre ein Aufstieg für einen Verein wie den SV Hegnach eine absolute Mammutaufgabe. Da braucht es professionelle Strukturen, begonnen beim Team drum herum, den Anlagen, den Vereinsstrukturen. Und jede Menge Budget.

„Mit Geld ist vieles einfacher“, sagt Koutroubis und blickt auf Vereine wie den VfB Stuttgart, der dabei ist, den Frauenfußball zu etablieren, und mit dem Auftreten in der Oberliga neue regionale Konkurrenz bedeutet. „Die haben schon eine andere Strahlkraft.“ Es fehlt ein Sponsor, der den Weg geht mit den Hegnacherinnen. Doch fügt er schmunzelnd hinzu: „Der Sport bringt manchmal die kleinen Wunder hervor.“

Zusätzlich ist Koutroubis Trainer in Sindelfingen

Dreimal die Woche leitet Koutroubis das Training im Waiblinger Stadtteil, zweimal fährt er nach Sindelfingen und coacht dort zusätzlich die Frauenmannschaft, die derzeit in der Verbandsliga kickt. Und die kennt der Inhaber der A-Lizenz noch aus ganz anderen Zeiten: Er stieg mit dem VfL Sindelfingen zweimal in die 1. Bundesliga auf. Der 53-Jährige schaffte auch mit dem FFC Niederkirchen (Pfalz) den Aufstieg in die Frauen-Bundesliga. Nun übernimmt er den Trainerjob in Sindelfingen gerne. Mit weniger Aufwand und weniger Druck. „Meine Hauptaufgabe ist hier in Hegnach.“

Fünf Abende unter der Woche ist der Vater zweier kleiner Kinder also auf dem Sportplatz unterwegs. „Das ist okay so. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, meine Frau übernimmt dann abends nach der Arbeit.“ Eine Aufteilung, die so lange nicht funktioniert hat. „Mein Sohn wusste gar nicht, wer ich bin“, sagt Koutroubis. Während seine Familie in Murr wohnte, hatte der Familienvater die Stelle in Niederkirchen inne, dort eine Wohnung gemietet. Die Familie sei der Grund, dass er vor zweieinhalb Jahren kürzertrat und die Stelle in Hegnach übernahm.

Fußball der Hegnacherinnen zeichnet sich durch Offensivkraft aus

Seit über 20 Jahren ist der 53-Jährige im Frauenfußball tätig und ist überzeugt: „Frauen spielen wirklich tollen Fußball.“ Seine Hegnacherinnen nicht ausgenommen. „Sie spielen tollen Offensivfußball, der leider nicht so honoriert wird, wie es sein sollte.“ Warum es gerade so gut läuft beim Regionalligateam? Sicher spiele da auch das harte Training eine Rolle, die vielen Ausdauereinheiten. Und: „Das ist eine gute Mannschaft, eine tolle Gemeinschaft.“ Das Team passe einfach zueinander, sei über Jahre eingespielt, verbringe auch abseits des Platzes Zeit miteinander.

Ganz ohne Gehalt. Denn das, so versichert er immer wieder, könne man in Hegnach nicht zahlen. „Spritgeld, das ist alles.“ Jürgen Meister schaut danach, dass es dann wenigstens zum Geburtstag noch eine Kleinigkeit gibt. Begeistert spricht Koutroubis deshalb von der Leidenschaft der Sportlerinnen: „Es ist Wahnsinn, wie viel Energie die Mädels reinstecken und mit welcher Leidenschaft sie ihren Sport machen.“ Die Trainingsbeteiligung ist durchweg hoch, egal bei welchem Wetter, gemeckert wird nicht und: „Schauspieler gibt es nicht. Wenn eine Spielerin liegen bleibt, dann weißt du, sie hat wirklich was.“

KSC ist am Sonntag zu Gast

Am Sonntag geht es nach der zweimonatigen Vorbereitung in der Winterpause weiter mit den Punktspielen. Zu Gast ist der Karlsruher SC. Neun Punkte trennen die beiden Teams. Auf die leichte Schulter nehmen wird der Trainer die Partie aber keineswegs. „Der KSC hat spielstarke Einzelspielerinnen dabei, ein paar, die aus Hoffenheim kommen. Wir allerdings haben ein super Teamgefüge, mit dem wir sie in den Griff kriegen müssen.“ In Sachen Strukturen und Ausbildung junger Spielerinnen sei der KSC den Hegnachern natürlich einiges voraus. Doch auch Koutroubis weiß um seine Stärke, Spielerinnen zu entwickeln. Der Erfolg gibt ihm recht: Leonie Maier (FC Everton), Nicole Rolser, die für den FC Liverpool und Bayern München auflief, oder Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) sind nur ein paar Beispiele.

Toller Fußball zu sehen

Gegen die Gäste aus Karlsruhe erwartet der Coach ein intensives Spiel, Offensivfußball. „Es wird rauf- und runtergehen. Das Ergebnis wird eng.“ Das Hinspiel endete 0:0. Koutroubis hofft darauf, dass der ein oder andere dem Hegnacher Frauenfußball eine Chance gibt. „Die Mädels spielen wirklich tollen Fußball.“ Und wenn es nicht der dicke Fisch im See der Sponsoren ist: „Uns tut jedes Eintrittsgeld gut.“