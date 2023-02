Nina Ndubuisi (18) von der SG Schorndorf ist Deutsche Meisterin im Kugelstoßen

Ein ereignisreiches Leichtathletikwochenende hat Nina Ndubuisi (SG Schorndorf) erlebt. Sie gewann den deutschen Meistertitel im Kugelstoßen. Schon im Voraus ging die 18-Jährige bei den deutschen Jugendhallenmeisterschaften in Dortmund als klare Favoritin im Kugelstoßen der U 20 an den Start. Nach einem ersten ungültigen Versuch setzte sich die Schorndorferin im zweiten Durchgang mit 14,84 m an die Spitze des Feldes. Im Laufe des Wettkampfes fand sich Nina Ndubuisi immer besser zurecht und steigerte ihre Weite schließlich im letzten Versuch auf 15,53 m. Damit sicherte sie sich souverän den Titel der deutschen Meisterin.

Doch statt großer Party ging es für Nina direkt auf die Autobahn in Richtung Halle (Saale), wo an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften im Winterwurf ausgetragen wurden. Bei diesen startete Ndubuisi im Diskuswurf der U 20. Seit letzter Saison versucht sich die Schorndorferin auch in dieser Disziplin, die für die Drehstoßerin zwar bekannte Bewegungsabläufe bereithält, aber dennoch eine willkommene Abwechslung zum Kugelstoßen darstellt. Mit 46,40 m konnte Nina eine neue Saisonbestleistung aufstellen, welche ihr einen guten fünften Platz in der Konkurrenz einbrachte.

Bianca Böhnke holte Bronze

Zur Bronzemedaille in Dortmund lief Bianca Böhnke vom VfL Waiblingen über die 1500 Meter der weiblichen Jugend U 20. Nachdem sich die Waiblingerin im schnellsten der drei eher taktisch geprägten Halbfinalläufe als Zweitschnellste in 4:46,83 min qualifiziert hatte, stand dann das Finale der zwölf schnellsten Läuferinnen auf dem Programm. In 4:37,58 min lief Bianca Böhnke ein starkes Rennen und belegte hinter der Deutschen Jugendmeisterin Carolin Hinrichs (VfL Löningen, 4:34,40 min) und Emie Lotta Berger (TSV Bayern 04 Leverkusen, 4:34,93 min) den verdienten dritten Platz.

Antonia Engelke (SV Winnenden) unter den besten acht

Mit Antonia Engelke von der SV Winnenden war eine weitere Kreisstarterin im Kugelstoß der WJU 20 am Start. Mit 12,60 m schaffte auch sie es neben der späteren Nina Ndubuisi ins Finale der besten acht, erzielte dort aber keinen gültigen Versuch mehr. Mit ihrer Weite belegte sie den achten Platz.

Jens Mergenthaler mit LG farbtex Nordschwarzwald Zweiter

Ebenfalls erfolgreich war auch Jens Mergenthaler, der Anfang des Jahres von der SV Winnenden zur LG farbtex Nordschwarzwald gewechselt war. Auch die Langstaffeln der Aktiven waren in die Jugendmeisterschaften in Dortmund eingebettet. Mergenthaler trat mit seinen zwei Teamkollegen Henri Hansert und Timo Benitz bei der Staffel über dreimal 1000 Meter an. Henri Hansert kam nach guten 2:30 Minuten auf Platz vier liegend über die Linie. Benitz holte auf den letzten 200 Metern seines Abschnitts auf und flog an beiden vor ihm platzierten Staffeln vorbei, so dass er Jens Mergenthaler auf dem Silberrang auf die letzten 1000 Meter schicken konnte. Der 25-Jährige lief ebenfalls ein starkes Rennen, wenngleich der TV Wattenscheid nicht mehr eingeholt werden konnte. Mergenthaler holte mit einem schnellen Schlussabschnitt von 2:22 Minuten die Silbermedaille für das Trio.