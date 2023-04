Oberliga: SG Sonnenhof Großaspach lädt am Donnerstag (6.4.) zum Flutlicht-Duell

Bereits am Donnerstagabend treten zwei Fußball-Mannschaften ihr sportliches Osterwochenende an: Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt die Sport-Union Neckarsulm, der Große Alexander Backnang fährt zum Kreisligaduelle nach Althütte.

Oberliga. SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 56 Punkte) - Sport-Union Neckarsulm (15. Platz, 26 Punkte/Donnerstag, 19 Uhr). Flutlicht an für’s nächste Heimspiel am Donnerstagabend, wenn die SG Sonnenhof Großaspach die Sport-Union Neckarsulm empfängt. Cheftrainer Evangelos Sbonias: „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns in Hollenbach am vergangenen Samstag, durch den gleichzeitig vor allem auch die Entwicklung der Mannschaft dokumentiert wird.“ In der Hinrunde hätte die SG solch eine Partie vermutlich nicht gewonnen. Die Mannschaft sei mit den schwierigen Bedingungen sehr gut umgegangen, ist ruhig geblieben und habe dann kurz vor Schluss die Chance eiskalt genutzt. „Jetzt hatten wir natürlich nur eine sehr kurze Regenerations- und Vorbereitungszeit für das Spiel gegen Neckarsulm. Da stecken wir noch mittendrin und der Fokus liegt natürlich voll und ganz darauf, die nötige Frische auch in dieser Partie zu haben, um weiterhin auf unserem eingeschlagenen Weg zu bleiben und dann am Ende auch schöne Ostern feiern zu können.“

Verzichten muss der Trainer am Donnerstag weiterhin auf Elias Rahn (Muskelfaserriss), der mittlerweile aber wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist und ein individuelles Aufbauprogramm absolviert.

Aktuell belegt die Sport-Union Neckarsulm mit 26 Punkten aus 24 Partien den 15. Tabellenplatz. Dabei ist das Team von Nikola Grgic und dessen Co-Trainer Robin Neupert, welche die Neckarsulmer erst zur Rückrunde der aktuellen Spielzeit als Trainer-Gespann übernommen haben, seit zwei Spielen ungeschlagen, feierte zuletzt einen 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen und punktete auswärts auch beim 1. Göppinger SV (1:1). Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

Kreisliga A 2. TSV Althütte (6. Platz, 31 Punkte) - Großer Alexander Backnang (8. Platz, 30/Donnerstag, 19.30 Uhr). Zwei Plätze, aber nur ein Punkt trennen die beiden Teams, die am Donnerstagabend aufeinandertreffen werden. Zwar stehen die Gastgeber seit drei Spielen ohne Sieg, doch hatte das noch keine großen Auswirkungen auf die Platzierung. Vergangene Woche führten sie gleich zweimal im Duell gegen den FC Welzheim, der die Aufstiegsrelegation noch fest im Blick hat. Am Ende gab sich Althütte 3:4 geschlagen und kassierte im umkämpften Derby noch eine Gelb-Rote Karte. Umso entschlossener ist der TSV nun, den Heimsieg gegen die Backnanger einzufahren. Die taten sich in Spielen gegen Gegner aus dem vorderen Feld der Tabelle schwer, verloren 1:3 gegen den VfR Murrhardt oder mit 1:4 gegen den FSV Weiler zum Stein. Auch gegen die direkte Konkurrenz, den TSV Sechselberg, gab’s nichts zu holen (2:3). Dafür fährt der Große Alexander mit Selbstbewusstsein nach Althütte: Die zwei vergangenen Spiele gegen Steinbach II und TAHV Gaildorf entschieden die Backnanger für sich.