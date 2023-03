Oberliga: TSG Backnang erwartet Stuttgarter Kickers zum brisanten Auftaktspiel

Nach 90 Tagen Pflichtspielpause geht es wieder los: Die Fußballteams, die auf Verbandsebene spielen, starten nach der Winterpause in die verbleibenden Punktspiele der Saison.

Oberliga. TSG Backnang (15. Platz, 21 Punkte) - SV Stuttgarter Kickers (1. Platz, 51 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Nach einigem Trubel und Hin und Her, ob das Spiel nun tatsächlich am Samstag stattfinden kann (wir berichteten), kann es nun endlich losgehen. Die Etzwiesenelf empfängt den Tabellenführer, die großen Stuttgarter Kickers, und hat für diesen Aufmarsch bereits einige Vorkehrungen getroffen. Aufgrund des Fan-Andrangs gelten besondere Sicherheitsvorschriften für die Partie. Nun muss nur noch das Ergebnis stimmen.

1. CfR Pforzheim (3. Platz, 35 Punkte) - SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 44 Punkte/Freitag, 19 Uhr). Die SG ist zu Gast beim Tabellendritten in Pforzheim. SG-Trainer Evangelos Sbonias: „Die Jungs haben das während der Wintervorbereitung hervorragend gemacht und hatten von der Intensität her wirklich auch schwierige Phasen und Tage zu überstehen.“ Die SG will sofort da sein, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hat. „Wir müssen in Pforzheim von der ersten Sekunde an voll fokussiert auf dem Platz stehen und stellen uns auf große Gegenwehr ein, da Pforzheim sicherlich alles dafür tun wird, um punktetechnisch noch mal an uns heranzurücken.“ Verzichten muss Sbonias auf Elias Rahn (Muskelfaserriss). Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung. Zuletzt siegte das Pforzheimer Team um das Trainer-Gespann Alexander Freygang und Abdul Sani Murati viermal in Serie.

Verbandsliga. 1. FC Normannia Gmünd (3. Platz, 36 Punkte) - SV Fellbach (5. Platz, 32 Punkte/Samstag, 15 Uhr). Mit Claudio Paterno kehrte ein alter Bekannter zum SV Fellbach zurück. Neben dem Abwehrmann verstärkte sich die Mannschaft von Trainer Mario Marinic auch im Angriff: Fabian Ferreira Lopes kommt aus Thüringen, vom FC An der Fahner Höhe. Der 20-Jährige bringt bereits Erfahrung aus der Oberliga Süd mit. Der Mittelstürmer startete seine Fußballkarriere bei den Stuttgarter Kickers, kam dann zum FSV Waiblingen, machte halt in Esslingen und beim VfR Aalen. Im Topduell treffen die Fellbacher gleich nach der Winterpause auf die Normannia, die nur vier Punkte voraus ist. Die Offensivkraft Lopes’ wird die Elf gut gebrauchen können, stellen die Gmünder doch mit gerade einmal 15 Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Landesliga. SV Breuningsweiler (8. Platz, 27 Punkte) - SV Kaisersbach (6. Platz, 30 Punkte/Samstag, 13.30 Uhr). Gleich mit einem Derby starten Breuningsweiler und Kaisersbach nach der Winterpause in die restliche Pflichtspielphase. Daniel Lang (hört auf) und Claudio Paterno (SV Fellbach) werden nicht mehr für den SVB antreten. Sechs Testspiele hat die Mannschaft der Trainer Niko Rummel und Tobias Feisthammel absolviert und begann mit der 0:7-Niederlage gegen Oberligist SG Sonnenhof Großaspach. Auch die Niederlagen gegen den TSV Schwaikheim (3:6) und die Landesligisten Echterdingen (2:6) und Maichingen (4:1) machten noch nicht allzu viel Mut. Gegen die Bezirksligisten FSV Waiblingen (4:4) und den SV Unterweissach (0:0) gab’s zwei Remis.

Mit Marcel Roser (SG Schorndorf) und Alex Fortino (SG Weinstadt) tritt der SV Kaisersbach mit zwei Neuen an. Sechs Testspiele nutzte der SVK für seine Vorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Hakan Keskin, der bereits für die kommende Saison verlängert hat, gewann gegen den Tabellenführer der Kreisliga A1, SV Hertmannsweiler (6:4). Darauf folgten zwei Niederlagen gegen die Verbandsligisten SV Fellbach (3:7) und TSV Essingen (0:7). Gegen Schwaikheim stand am Ende ein 2:2, gegen den TSC Murrhardt ging der SVK als Sieger vom Platz (2:1). Ebenso gegen den TSGV Waldstetten (1:0).

VfB Neckarrems (7. Platz, 28 Punkte) - TV Oeffingen (17. Platz, 11 Punkte/Samstag, 14 Uhr). So gar nicht in die Saison finden wollte der TV Oeffingen. Die Mannschaft von Haris Krak tat sich schwer und steht tief im Tabellenkeller. Zwölf Punkte sind es bis auf den Relegationsplatz. Das Selbstvertrauen war vor der Pause wie weggeblasen. Ob die sieben Testspiele während der Vorbereitung dem etwas auf die Sprünge geholfen haben? Schließlich siegte der TVOe gegen Schwieberdingen 5:4, gegen die SG Sonnenhof Großaspach 2:1, deutlich mit 7:0 gegen Salamander Kornwestheim, Grünbühl (10:4) und Weilimdorf (3:2). Tore schießen kann die Elf also. Nun muss sie es nur noch gegen eine Mannschaft beweisen, die mitunter eine der stärkeren Defensiven der Liga bekommen hat.

SV Allmersbach (16. Platz, 19 Punkte) - NK Croatia Bietigheim (15. Platz, 19 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Gegen einen direkten Konkurrenten muss der SV Allmersbach am Sonntag ran. „Wir müssen mit einem Sieg starten und weitermachen, wenn wir dranbleiben wollen“, sagt Kim-Steffen Schmidt, spielender Co-Trainer beim SVA. Vier Zugänge hat das Landesligateam, etwa Leon Sebastian und Marcus Kasongo-Ndijele (TSG Backnang). Ebenfalls neu ist Dogukan Ag.

Der 22-jährige Offensivmann hat unter anderem in der U 17 bei Borussia Mönchengladbach, in der zweiten türkischen Liga und beim Verbandsligisten FV Lauda gespielt. Aber auch vier Abgänge hat der SVA zu verschmerzen: Tim Fuchslocher (pausiert), Niklas Schommer (TSV Sechselberg), Marvin und Yannik Traub (VfR Murrhardt). Wieder dabei sind die langzeitverletzten Mario Greiner, Felix Geck, Mario Gebhardt und Ismail Cephe. Die Ergebnisse der Testspiele können sich sehen lassen: Zwar verlor der SVA gegen den TSV Schornbach mit 2:3, gegen den SV Steinbach gewann der SVA mit 3:2, gegen die SF Lorch mit 3:1, gegen den MTV Stuttgart mit 4:1 und gegen den VfL Mainhardt mit 7:2.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach (14. Platz, 22 Punkte) - Aramäer Heilbronn (10. Platz, 25 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Die Vorbereitung des Aufsteigers lief nicht wie erhofft. Zu Beginn verlor das Team aus Oppenweiler deutlich gegen den Oberligisten TSG Backnang (0:9) und beim Bezirksligisten TSV Benningen (3:8). Danach schien die Mannschaft von Trainer Stephen Perri besser reingekommen zu sein. Es folgten Siege gegen die Bezirksligisten Kleinaspach (5:0), Michelfeld (9:1) und Mainhardt (4:2). Die langzeitverletzten Louis Piscopo und Manuel Perri sind wieder fit. Even Stoppel braucht nach seiner Meniskusverletzung hingegen noch etwas Zeit. Auch die beiden Torjäger Luca Krämer und Moritz Stoppel stehen wieder zur Verfügung. Gearbeitet hat die SGOS an dem Fußball, den sie spielen, und daran, sich auf dem Platz besser zu wehren – auch wenn man mal hinten liegt.