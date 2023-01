Para-Ski-Weltmeisterschaft: Andrea Rothfuss aus Kernen holt 30. Medaille

Andrea Rothfuss hat im Riesenslalom bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille geholt. Das ist für die aus Kernen kommende Sportlerin die 30. Medaille bei einer WM. Insgesamt war Rothfuss nur 6,70 Sekunden langsamer als Goldmedaillengewinnerin Ebba Aarsjoe aus Schweden. Zweite wurde die Deutsche Anna-Maria Rieder.

„Die Bronzemedaille war mir schon wichtig“, sagte Rothfuss nach der Siegerehrung. „Der Riesenslalom ist meine Paradedisziplin, da fühl' ich mich wohl, da fühl' ich mich zu Hause. Da wollte ich unbedingt auf dem Podium stehen und eine Medaille mit nach Hause nehmen.“

Bereits nach dem ersten Durchgang am Donnerstagvormittag stand die 33-Jährige auf Rang drei. Im zweiten Durchgang am Nachmittag griff sie auf ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung zurück und verteidigte den dritten Platz.

Nicht ganz fehlerfrei

„Das waren nicht ganz fehlerfreie Läufe, es hat dann doch ein bisschen was gefehlt.“ Nachdem sie aber mit dem Super-G, der Kombi und der Abfahrt gehadert hatte, sei das nun ein versöhnliches Ergebnis. „Die Bronzemedaille nehme ich natürlich gerne mit nach Hause und freue mich.“

Am Freitag ist für Andrea Rothfuss ein Tag Pause angesagt, am Sonntag geht es dann in den nächsten Vergleich: „Da schauen wir dann, was im Slalom so geht.“