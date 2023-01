Para-Ski-WM: Andrea Rothfuss aus Kernen wird im Abfahrtsrennen Vierte

Andrea Rothfuss hat beim Abfahrtsrennen bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft den vierten Platz gemacht. Die 33-Jährige aus Kernen war mit einer Zeit von 57,02 Sekunden nur 1,67 Sekunden langsamer als die Gewinnerin der Goldmedaille. Platz eins holte ihre deutsche Teamkollegin Anna-Maria Rieder in 55,35 Sekunden.

Rothfuss: Vierter Platz ein bisschen ärgerlich

Als Überraschungskiste bezeichnete die 33-jährige Rothfuss die Abfahrt. „Mit den zwei Super-G-Läufen war ich am Montag und Dienstag nicht so zufrieden.“ Schon im Abfahrtstraining am Morgen habe sie sich aber deutlich wohler gefühlt (57,98 Sekunden). „Die Leistung konnte ich zum Rennen noch mal steigern, das hat auf jeden Fall gepasst.“ Der vierte Platz aber, der sei ein bisschen ärgerlich. „Wenn man weiß, so ein kleines bisschen wäre schon noch was drin gewesen.“ Und abschließend: „Ich bin echt zufrieden mit dem Rennen heute.“