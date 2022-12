Para-Skirennläuferin Andrea Rothfuss vor der WM: „Habe noch richtig Bock“

Was für eine Bilanz: Insgesamt 33 Medaillen hat die Skirennläuferin Andrea Rothfuss bei Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften gesammelt, sie gewann den Gesamtweltcup und wurde zur Para-Sportlerin des Jahres gewählt. Im März brachte die 33-Jährige von den Spielen in Peking Bronze mit nach Rommelshausen – und Motivation. An den sportlichen Ruhestand denkt sie noch nicht. „Ich habe richtig Bock, das Feuer brennt noch“, sagt die gebürtige Schwarzwälderin. Nächstes Ziel: eine Medaille bei den Weltmeisterschaften im Januar in den spanischen Pyrenäen.

In gewisser Weise hat sich der Kreis geschlossen: Als 16-Jährige hatte Andrea Rothfuss im Jahr 2006 in Turin zum ersten Mal an Winter-Paralympics teilgenommen und sich gleich die Silbermedaille im Riesenslalom gesichert. 16 Jahre später holte Rothfuss, der von Geburt an die linke Hand fehlt, in Peking ihre 14. paralympische Medaille: Bronze, ebenfalls im Riesenslalom. Rothfuss’ fünfte Paralympics werden in der Vita wohl einen besonderen Platz einnehmen. Als spezielle Spiele – in mehrfacher Hinsicht.

Erinnerungen an Peking

Die Erinnerungen an die „Corona-Spiele“ im März 2022 sind noch frisch. „Irgendwie war’s ein Ausnahmezustand“, sagt sie. Der bürokratische Aufwand, schon vor der Anreise, sei immens gewesen. „Wir mussten täglich unsere Gesundheitsdaten schicken und mitteilen, wo wir uns in den zwei Wochen vor dem Abflug aufgehalten haben.“ Die Angst, irgendein Formular vergessen zu haben, sei ein ständiger Begleiter gewesen.

In Peking selbst seien die täglichen PCR-Tests rasch zur Routine geworden. „Trotzdem war alles ein bisschen komisch“, so Rothfuss. „Mitten im Nirgendwo von China und eigentlich abgekapselt“ hätten die Sportlerinnen und Sportler gelebt. Biografisch gesehen, aber auch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen geschuldet. Trotz der künstlichen Blase sei das weltpolitische Geschehen, allen voran der Ukraine-Krieg und die Folgen, allgegenwärtig gewesen und habe die Athletinnen und Athleten gefordert. „Du musst vorbereitet sein und dich informieren, damit dich die Fragen der Journalisten nicht eiskalt erwischen.“ Die brisante und ungewisse Situation habe in diesem Moment den Sport ein Stück weit zur Nebensache werden lassen. „So schön der Sport ist, so gerne du ihn machst und so toll er für die Zuschauer ist: Es wurde einem bewusst, dass es viel wichtigere Dinge auf dieser Welt gibt.“

Probleme, Ziele zu formulieren

Alles in allem sei sie ordentlich zurechtgekommen mit den schwierigen Rahmenbedingungen. Sie habe versucht, bei sich zu bleiben und sich so gut es ging auf den Sport zu konzentrieren. In die Karten gespielt habe ihr dabei sicherlich ihre langjährige Erfahrung. „Schade war, dass das olympische Flair gefehlt hat. Es war ja niemand da.“

Die Konkurrenz auf der Piste indes war vor Ort – wobei lange nicht klar war, wie stark die sein würde. Durch die Vorgaben während der Corona-Pandemie seien vor allem die chinesischen Sportlerinnen zwei Jahre lang mehr oder weniger unsichtbar gewesen. „Deshalb habe ich mich im Vorfeld lange schwergetan, meine Ziele und Erwartungen zu formulieren.“

Mit dem vierten Platz zum Auftakt in der Abfahrt war Andrea Rothfuss „superhappy, ich wollte unter die ersten fünf“. Der neunte Rang im Super G dagegen war eher enttäuschend. Es blieb aber noch eine Chance auf eine Medaille – in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Riesenslalom. Die äußeren Bedingungen waren schwierig, nach dem vierten Platz im ersten Durchgang stand die Rommelshäuserin unter Druck. „Auch nach dem zweiten Lauf hatte ich eigentlich kein so gutes Gefühl.“

Corona-Infektion Anfang April

Doch sie spielte ihre Routine aus und behielt im entscheidenden Moment die Nerven. „Es ist ein schmaler Grat, du musst den Lauf ja erst mal ins Ziel bringen.“ Nachdem die vor Rothfuss platzierte Schwedin gepatzt hatte, war Rothfuss die Bronzemedaille nicht mehr zu nehmen. „Dann gab’s kein Halten mehr“, sagt sie. „Es ist alles aus mir rausgesprudelt.“ Es seien reichlich Tränen geflossen, das gesamte Team sei mit ihr ausgeflippt. „Wir hängen den ganzen Winter zusammen ab, alle stecken viel Arbeit rein, das war einfach cool.“

Zurück in der Heimat, musste Andrea Rothfuss die Ereignisse in Peking „erst mal sacken lassen“. Ausspannen war angesagt, zunächst beim Vater in Loßburg im Schwarzwald, anschließend in der Wahlheimat in Rommelshausen. Für ein paar Tage war sie auch unfreiwillig zum Nichtstun verdammt, Anfang April fing sich Rothfuss eine Corona-Infektion ein. Mit mildem Verlauf zwar, doch die deutschen Meisterschaften zum Saisonabschluss verpasste sie und der geplante Trainingsstart verschob sich um zwei Wochen.

Die Entscheidung, mindestens noch einen Winter dranzuhängen, war zu diesem Zeitpunkt längst gefallen. „Ich spürte noch das Feuer in mir, ich war motiviert bis in die Haarspitzen.“ Auch der Körper habe keine besorgniserregenden Signale gesendet. Rothfuss ist seit 2019 Mitglied der Spitzensportfördergruppe Zoll und kann sich damit als Profi auf ihren Sport konzentrieren. Sie kämpfte sich durchs Sommertraining („Das ist immer mit ein bisschen mehr Qualen verbunden“), das in der Regel am Olympiastützpunkt in Stuttgart stattfindet.

Guter Start in die Saison für Andrea Rothfuss

Mitte August ging’s zum ersten Mal wieder in den Schnee. Zunächst auf den Gletscher nach Saas Fee, anschließend nach Österreich und Südtirol. Spätestens im Herbst überwog die Vorfreude auf das nächste Großereignis, die Weltmeisterschaften vom 19. bis 29. Januar in Espot in den spanischen Pyrenäen. Rothfuss’ Nominierung durch den Verband kurz vor Weihnachten war keine große Überraschung, schließlich war die 33-Jährige sehr gut in die Saison gestartet – mit drei dritten Plätzen im Slalom zum Weltcup-Auftakt in St. Moritz und zweimal Rang drei im Super G beim zweiten Weltcup in Steinach am Brenner.

Nun gilt’s, die Form der Alpen in die Pyrenäen zu retten und das nächste Ziel anzuvisieren. „Ich möchte bei der WM in die Top 5, aber eine Medaille wäre natürlich auch schön.“ Und sicherlich Motivation für weitere Jahre im Rennanzug. Wie wär’s etwa mit den Paralympischen Spielen 2026 in Cortina d’Ampezzo? Wären die nicht ein idealer Zeitpunkt, mit der 15. olympischen Medaille die Karriere zu beenden?

„Sagen wir so“, sagt Andrea Rothfuss und lacht. „Ich habe Cortina noch nicht im Kalender stehen.“ Sie sei lange genug dabei und wisse, dass in fast dreieinhalb Jahren sehr viel passieren könne. Verletzungen oder eine Durststrecke, aus der man unter Umständen nicht mehr so schnell herauskomme. „Ich habe das Gefühl, wenn du jünger bist, steckst du so was besser weg.“ Körperlich wie mental. „Du machst dir in jungen Jahren nicht so viele Gedanken.“

Abwarten lautet also die Devise für Andrea Rothfuss. Und das Feuer lodern lassen. Vielleicht bis Cortina. „Es klingt schon verlockend, es ist schließlich ein Skifahrer-Mekka. Jeder kennt es.“ Im Geiste hat die Rommelshäuserin ihre Unterkunft also bereits gebucht. „Das Spektakel möchte ich mir nicht entgehen lassen“, sagt sie. „Ich werde auf jeden Fall hingehen. Die Frage ist nur, in welcher Funktion.“