Para-Skisportlerin Andrea Rothfuss aus Kernen startet in die Saison-Vorbereitung

Am ersten April-Wochenende ist die Saison für die Para-Skirennläuferin Andrea Rothfuss aus Kernen-Rommelshausen zu Ende gegangen. Eine Saison, in der die 33-Jährige im entscheidenden Moment voll auf der Höhe war: Mit den drei Medaillen, die sie von der Weltmeisterschaft im Januar aus dem spanischen Espot mit nach Hause genommen hat, ist sie rundum glücklich. Nicht hundertprozentig zufrieden indes ist Rothfuss mit dem Rest der Saison. „Da hätte ich mir ein bisschen mehr Konstanz gewünscht“, sagt sie – und gibt damit zugleich das Ziel für die neue Saison aus.

Abschalten, wenn auch nur nicht lange: Kurzurlaub bei der Familie

Allzu viele Gelegenheiten hat Andrea Rothfuss nicht, abzuschalten im eng getakteten Rennzirkus. Deshalb genießt sie in vollen Zügen die paar freien Tage in der ersten Aprilhälfte bei der Familie im Schwarzwald. „Die bleibt sonst doch schon meist auf der Strecke“, sagt Rothfuss, die am ersten Aprilwochenende ihr letztes Rennen in dieser Saison absolviert hat. „Ich hatte es davor schon etwas ausklingen lassen, nachdem der Weltcup Mitte März durch war.“

Auf dem Programm standen auch noch die internationalen Zollmeisterschaften im französischen Morzine. Ein Pflichttermin für die Kernenerin, die Mitglied der Spitzensportfördergruppe Zoll-Ski-Team ist. „Es ist ein tolles Ereignis und auch eine kleine Ehre, wenn du zum erwählten Kreis der Athleten gehörst, der das deutsche Team vertreten darf.“

Rothfuss wünscht sich mehr Konstanz bei Leistung

Eine Woche war im italienischen Cortina d’Ampezzo das Weltcupfinale der technischen Disziplinen ausgefahren worden, im Riesenslalom schaffte es Rothfuss noch einmal auf den dritten Platz. „Ansonsten war die Weltcupsaison insgesamt etwas durchwachsen“, sagt die Para-Sportlerin, der seit der Geburt die linke Hand fehlt. Die Platzierungen seien mit mehreren vierten Plätzen zwar „ganz gut“ gewesen. Zu Rang vier reichte es auch im Gesamtklassement. „Ich wollte aber eigentlich mein Hauptaugenmerk darauf legen, dass meine Leistungen konstanter werden. Das hat leider nicht so ganz funktioniert.“

Dafür war Rothfuss parat, als es galt, ihre imposante Medaillensammlung bei Paralympics und Weltmeisterschaften zu vergrößern. In Espot in den spanischen Pyrenäen gewann sie – bei schwierigen äußeren Bedingungen – die Silbermedaille im Super-G und jeweils Bronze im Riesenslalom und Slalom. „Damit bin ich natürlich mehr als zufrieden, das war so nicht zu erwarten.“

Vorbereitung auf neue Saison: Tests am Olympiastützpunkt

Seit dieser Woche ist Andrea Rothfuss zurück in der schwäbischen Heimat, am Olympiastützpunkt (OSP) in Stuttgart startet die Vorbereitung auf die neue Saison. Zu Beginn stehen diverse Einstiegstests auf dem Programm, dann wird der Trainingsplan anhand der Testergebnisse ausgeklügelt. Mit Kraft-, Ausdauer- und Intervalltrainings werden die Grundlagen geschaffen, nächste Woche reist Rothfuss mit dem deutschen Para-Team ins Sommertrainingslager nach Österreich. Ende April und Anfang Mai stehen zwei dreitägige Lehrgänge im Schnee an, Ende August startet der Ski-Zirkus so richtig.

Auf den hat Andrea Rothfuss auch mit bald 34 Jahren noch Lust. Auch wenn die kommende Saison eine sein wird ohne besondere Saisonhöhepunkte wie eine WM oder Olympische Spiele. „Es wird eine normale Weltcupsaison“, sagt Andrea Rothfuss. Das störe sie aber nicht – im Gegenteil. So könne sie in Ruhe daran arbeiten, was sie sich in der vergangenen Saison bereits vorgenommen hatte. „Ich kann jedes einzelne Weltcuprennen dazu nutzen, um das, was im Training gut klappt, im Wettkampf umzusetzen.“

Herauskommen sollen konstantere Leistungen. Die stünden weiteren Erfolgen bei Großereignissen nicht im Weg. 2025 finden die nächsten Weltmeisterschaften statt, im Jahr darauf die Paralympics in Cortina d’Ampezzo. Es wären die sechsten Spiele für die dann 36-Jährige – und kein schlechter Abschluss einer tollen Karriere.