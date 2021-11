Patriots holen vierten Sieg in Serie - Lions unentschieden

Foxborough (dpa) - Die New England Patriots haben mit einem deutlichen Heimsieg gegen die Cleveland Browns ihre Playoff-Ambitionen in der NFL unterstrichen. Das Football-Team um den Stuttgarter Jakob Johnson gewann 45:7 und verbuchte den vierten Sieg in Serie.

Quarterback Mac Jones warf drei Touchdown-Pässe. Weil die Buffalo Bills ihr Duell mit den New York Jets 45:17 gewannen und die Miami Dolphins bereits am Donnerstag gegen die Baltimore Ravens einen Sieg geholt hatten, änderte sich auf den ersten drei Plätzen der AFC East nichts an den Abständen. Die Bills bleiben an der Spitze knapp vor den Patriots.

Nach acht Niederlagen in Serie kamen die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown gegen die Pittsburgh Steelers zumindest zu einem Unentschieden. Beim 16:16 ging es in die Verlängerung, in der keiner mehr punkten konnte. Die Steelers mussten auf ihren Quarterback Ben Roethlisberger verzichten, der auf der Corona-Liste der NFL steht. Lions-Quarterback Jared Goff spielte offensichtlich angeschlagen und verzichtete lange nahezu komplett auf ein Passspiel. Er warf nur über insgesamt 114 Yards, 61 Yards davon im Zusammenspiel mit St. Brown.

Quarterback-Superstar Tom Brady verlor mit Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers überraschend beim Washington Football Team mit 19:29.

