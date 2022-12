Pelicans und Jazz bleiben in der NBA auf Playoff-Kurs

New Orleans (dpa) - Die New Orleans Pelicans und Utah Jazz bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mittendrin im engen Rennen um die Playoff-Plätze der Western Conference.

Beide Teams fuhren ihren 19. Saisonsieg ein. Während die Pelicans (19:12) damit auf Rang drei liegen, sind die Jazz (19:16) Siebter. Es führen die Denver Nuggets und Memphis Grizzlies (beide 19:11).

Die Pelicans gewannen ohne ihre beiden Offensivstars Zion Williamson und Brandon Ingram gegen die San Antonio Spurs mit 126:117. Dabei überragte C.J. McCollum mit 40 Punkten und einer persönlichen Saisonbestleistung. Zudem steuerte der 31 Jahre alte Guard neun Assists, acht Rebounds und zwei Blocks zum Erfolg bei.

Die Utah Jazz gewannen dank einer ausgeglichenen Teamleistung mit 120:112 gegen die Washington Wizards. Die Wizards haben nun elf ihrer letzten zwölf Spiele verloren.