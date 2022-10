Personelle Sorgen plagen Sandhausen vor Magdeburg-Partie

Sandhausen (dpa/lsw) - Die personelle Situation des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat sich weiter verschlechtert. Insgesamt fallen für das richtungsweisende Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg sechs Spieler verletzungsbedingt aus. Kapitän Dennis Diekmeier, der zuletzt erstmals wieder auf der Bank saß, erlitt nach einer bisher guten Trainingswoche einen Rückschlag. Trainer Alois Schwartz möchte kein Risiko eingehen und eine Folgeverletzung verhindern, sagte er am Freitag. Ausgeschlossen ist ein Kaderplatz für Diekmeier aber nicht.

Aufgrund einer Sperre muss Tom Trybull aussetzen. Da auch Erik Zenga in der Reha an seinem Comeback arbeitet, ist Schwartz im defensiven Mittelfeld zu einer Veränderung gezwungen. Sowohl Marcel Ritzmaier als auch Janik Bachmann sind in diesem Mannschaftsbereich Optionen gegen die ballsicheren Magdeburger.

Der SVS ist nach sieben Spielen ohne Sieg auf den 15. Platz abgerutscht. Der FCM, bei dem der ehemalige Sportchef Otmar Schork inzwischen als Geschäftsführer Sport tätig ist, liegt mit einem Punkt mehr auf dem Konto auf dem 13. Rang. «Wir müssen unsere Basics abrufen», sagte Schwartz. «Aber wir müssen Geduld mitbringen, denn die Magdeburger haben sich stabilisiert und machen es sehr gut.»