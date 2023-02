Personelle Veränderungen bei der SG Sonnenhof Großaspach

Der Oberligist SG Sonnenhof Großaspach und Manuel Konrad haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Damit kommt die SG dem persönlichen Wunsch des 34-Jährigen nach. Der in Illertissen geborene defensive Mittelfeldspieler verstärkte den Dorfklub seit Januar 2022, wurde aber von einer hartnäckigen Muskelverletzung immer wieder zurückgeworfen und absolvierte dadurch lediglich 14 Pflichtspiele für die Aspacher, in denen er zwei Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete.

Benedikt Röcker, Leiter Sport und Organisation: „Trotz der Tatsache, dass Manuel zwar verletzungsbedingt einen Großteil der Spiele in dieser Saison verpasst hatte, war er als Kapitän eine tragende Säule innerhalb unserer Mannschaft und auch abseits des Platzes immer mit vollem Elan und Tatendrang dabei. Nichtsdestotrotz können wir auch seine Sichtweise sowie Entscheidung nachvollziehen.“

Manuel Konrad: „Ich habe mir viele Gedanken über meine Zukunft gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich dem Team in meiner aktuellen Verfassung nicht in dem Maße weiterhelfen kann, wie ich es gerne möchte und ich daher wieder in meine Heimat zurückkehren möchte. Für mich hat sich dort eine neue Perspektive ergeben.“

Innenverteidiger Marlon Dinger kommt

Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich noch mal auf zwei Positionen gezielt verstärkt und reagiert damit unter anderem auf den Abgang von Manuel Konrad. Marlon Dinger wechselt vom Tabellenelften der Regionalliga Südwest, dem FC-Astoria Walldorf, nach Aspach und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der groß gewachsene Innenverteidiger stammt aus der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC und gab zu Beginn der Saison 2020/21 sein Debüt für den KSC in der 2. Bundesliga, ehe er sich nach einem Zwischenstopp beim 1. FC Bruchsal dem FC-Astoria Walldorf anschloss, für dessen erste sowie zweite Mannschaft er seitdem 29 Pflichtspiele bestritt.

Verstärkung vom Göppinger SV

Ebenfalls nach Aspach wechseln wird Anthony Mbem-Som Nymasi. Der 23-Jährige kommt vom Oberliga-Konkurrenten 1. Göppinger SV zur SG und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet. Der Kameruner kam zu Saisonbeginn vom Freiburger FC nach Göppingen und absolvierte dort in dieser Saison 17 Pflichtspiele für den derzeitigen Tabellenvierten. Nymasi stammt aus der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg und war unter anderem für die Juniorenteams des Offenburger FV, VfR Aalen und Bahlinger SC aktiv. Für den FC 08 Villingen und den Freiburger FC brachte es der zentrale Mittelfeldspieler anschließend auf 55 Oberligaspiele, in denen er sechs Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Verträge aufgelöst, Spieler ausgeliehen

Der Oberligist Sonnenhof Großaspach hat weitere Personalentscheidungen bekanntgegeben. Wie der Klub mitteilte, wurden die laufenden Verträge mit Yomi Scintu und Zafer Sabuncu vorzeitig aufgelöst. Burak Alabas, der wie Sabuncu vor der Saison aus der eigenen U19 hochgezogen wurde, wird den Verein bis zum Saisonende verlassen. Er wechselt auf Leihbasis zum Verbandsligisten TSV Ilshofen und soll dort Spielpraxis sammeln.