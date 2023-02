Personelle Veränderungen beim Handball-Erstligisten VfL Waiblingen

Beim Handball-Erstligisten VfL Waiblingen gibt es personelle Veränderungen. Nach dem Wechsel von Emma Hertha zum SV Union Halle-Neustadt muss der VfL den zweiten Abgang hinnehmen: Rabea Pollakowski (25) verlässt zum Saisonende den Verein und folgt dem VfL-Coach Thomas Zeitz, der von der Saison 2023/2024 an den Trainerposten bei der Sport-Union übernimmt.

Talent aus der zweiten Liga

„Mit Polli verlieren wir eine überdurchschnittlich gute Linksaußenspielerin“, wird der VfL-Frauenvorstand Peter Müller in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Wir hätten sie sehr gerne gehalten, denn außer ihren sportlichen Qualitäten ist auch ihr natürliches und menschliches Wesen sehr positiv ausgeprägt.“

Mit Maxime Luber präsentiert der VfL dafür seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Die 20-jährige Linksaußenspielerin kommt vom Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg. Die Studentin bringt laut Rainer Bay, stellvertretendes VfL-Vorstandsmitglied Frauen, eine sehr gute Wurftechnik von der Linksaußenposition mit. „Maxime ist ein junges und aufstrebendes Talent, das auch Qualitäten im Gegenstoßverhalten hat.“

Luber startete ihre Aktiven-Karriere in der Saison 2020/2021 beim bayerischen Drittligisten TS Herzogenaurach. Aufgrund der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebs sammelte sie dort jedoch kaum Spielpraxis. Dennoch überzeugte die Linksaußenspielerin in 2021 im Probetraining in Herrenberg die Verantwortlichen der SG, die sie nun mit zwei Jahren Zweitligaerfahrung in Richtung Waiblingen verlässt.

Maxime Luber bringe gute Voraussetzungen mit, so Bay weiter. Der VfL biete ihr den Rahmen, weitere Erfahrungen zu sammeln und die nächsten Schritte in ihrer Handballkarriere zu gehen. Luber hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.