Peterka schießt erstes Tor gegen Stützles Senators

Buffalo (dpa) - Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat sein erstes Tor in der National Hockey League erzielt. Beim 4:1 der Buffalo Sabres gegen die Ottawa Senators um seinen Landsmann Tim Stützle traf der 20-Jährige zum 1:1 und trug damit zum ersten Sieg seines Teams im ersten Spiel der NHL-Saison bei.

Rasmus Dahlin sowie Victor Olofsson mit einem Doppelpack machten den Erfolg vor den eigenen Fans in Buffalo perfekt. Peterka wurde 2020 beim Draft von den Sabres ausgewählt, spielte seither aber die meiste Zeit in der zweitklassigen AHL und kam in der vergangenen Spielzeit nur auf zwei Einsätze in der NHL.