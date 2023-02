«Pflöcke einschlagen»: Lahm will nachhaltige EM 2024

Berlin (dpa) - Die Fußball-EM in Deutschland soll laut Turnierdirektor Philipp Lahm ein Beispiel für nachhaltiges Reisen von Mannschaften und Fans setzen.

«Wir arbeiten im Moment auch daran, dass die Zuschauer mit ihren Spieltickets 36 oder 48 Stunden umsonst mit Bahn und Bus fahren dürfen, die meisten Ziele sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein», sagte der Cheforganisator der Europameisterschaft 2024 in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Für die teilnehmenden Teams habe der Dachverband UEFA den Spielplan angepasst, um die Reisewege kurz zu halten. Ihre Vorrundenspiele sollen die Mannschaften möglichst in einer oder höchstens verteilt auf zwei Regionen bestreiten. «Es steht erstmals auch im Turnier-Reglement, dass die Mannschaften ihr Base Camp innerhalb dieser Region beziehen müssen - man kann also nicht in München spielen und auf Sylt wohnen», erklärte Lahm.

WM in Katar kein Vorbild für Deutschland

Dies solle auch ein Modell für mehr Nachhaltigkeit bei künftigen Turnieren sein. «Wir wollen da ein paar Pflöcke einschlagen. Bei den nächsten Turnieren soll man sich an dem orientieren können, was die Deutschen bei der EM 2024 gemacht haben», sagte der frühere Fußball-Weltmeister.

Die WM in Katar könne für Deutschland dabei kein Vorbild sein. So müssen sich die Macher des Turniers laut Lahm Fragen stellen wie: «Wie geht man mit dem Müll im Stadion um? Wie weit ist der Weg bei der Entsorgung, kriegen wir das auch anders hin?»

Es könne aber keine Lösung sein, mit Blick auf das Klima nie wieder ein Fußballturnier zu veranstalten, betonte Lahm. «Wir wissen, dass wir in vier Wochen nicht die Welt verändern, aber wir wollen ein starkes Zeichen setzen», versicherte der 39-Jährige.