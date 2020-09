Pflichtspiel-Debüt für Hoffenheims neuen Trainer Hoeneß

Chemnitz (dpa/lsw) - Sebastian Hoeneß bestreitet heute (15.30 Uhr) im DFB-Pokal sein Pflichtspiel-Debüt als neuer Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist tritt in der ersten Runde als hoher Favorit beim Chemnitzer FC an. 4632 Zuschauer sind im Stadion des Regionalligisten zugelassen. Der 38 Jahre alte Hoeneß ist zum ersten Mal Chefcoach eines Bundesligisten und kam als Meistercoach des Drittligisten FC Bayern München II. Der Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe von Uli Hoeneß muss in Chemnitz auf die verletzten Hoffenheimer Profis Benjamin Hübner, Havard Nordtveit und Konstantinos Stafylidis verzichten.