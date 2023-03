Philipp Meister (22) geht als Torwarttrainer zum SV Sandhausen

Mit 22 Jahren Trainer beim SV Sandhausen? Für Philipp Meister wird das nun Wirklichkeit. Zwei Jahre lang war er Torhüter im Verbandsligateam des SV Fellbach, nun zieht der 22-Jährige weiter. Ab April wird Meister einmal pro Woche verschiedene Torhüter des Nachwuchsleistungszentrums coachen, ab Sommer an zwei Wochentagen. „Wenn ich als Spieler nie wirklich hoch gespielt habe, will ich den jungen Keepern die Chance ermöglichen, so hoch wie möglich zu spielen“, sagt Meister. Als Torwarttrainer will er in der Arbeit mit jedem Einzelnen den effektivsten Weg erarbeiten. Dabei wird Meister in Sandhausen Mannschaften von der U 11 bis zur U 17 betreuen, an jedem Tag zwei, sich am Wochenende Spiele anschauen, analysieren, trainieren.

„Nur etwa 40 Prozent sind Techniktraining“, so Meister. Der Hauptteil sei die Psyche. „Man muss lernen, mit dem Druck umzugehen. Damit, dass ein Fehler dazu führen kann, dass es dann klingelt.“ Mit Fehlern klarkommen, sie nicht ewig im Kopf mit sich herumtragen. „Deshalb ist es unglaublich wichtig, ein Torwarttraining zu haben.“ So wie beim SV Fellbach soll es sein, wo er die Torhüter als kleine Familie beschreibt: „Niemand versteht dich so wie ein anderer Keeper.“ Da gehöre viel Selbstvertrauen dazu. Ein Torhüter muss alles haben. „Er muss gut am Ball sein, Athletik am Ball haben. Er ist der kompletteste Spieler auf dem ganzen Platz.“

Erst in der B-Jugend die Chance bekommen

Er selbst hat erst spät als Torwart gespielt. In seinem Heimatverein brauchte man ihn oft auf dem Feld, Torhüter gab’s bereits. Erst als dann in der B-Jugend ein Keeper gebraucht wurde. Sonst war der frühere Kapitän einer Kreisliga-Mannschaft überall auf dem Feld eingesetzt, vor Corona noch als Innenverteidiger. Doch eigentlich wollte er immer Torhüter sein, verrät er. „Ich habe schon früher mein Bett als mein Tor benutzt.“ Er liebe es, nach dem Ball zu springen und zu hechten. „Vor allem, wenn es vorher geregnet hat, der Rasen schön nass ist.“

Fußball-Nachwuchs und Frauen-Oberliga

Trainer zu sein, das liegt Philipp Meister. Anstatt das Gymnasium zu beenden, machte er ein Freiwilliges Soziales Jahr beim VfB Stuttgart, bekam Eindrücke beim großen Verein aus der Landeshauptstadt, durfte in der VfB-Fußballschule hospitieren, gewann Einblicke ins Trainerdasein. Er verlängerte sein FSJ, begann dann über kleine Umwege sein Studium Training und Coaching im Fußball in Ismaning. Lernte dort, Trainingseinheiten zu planen, sportwissenschaftliche und sportpsychologische Aspekte. Als Werkstudent im NLZ des VfB sammelte er Kontakte, lernte andere Trainer wie Walter Eschenbächer kennen, unterstützte seinen Fellbacher Torhüter-Kollegen Philipp Ganser in dessen Torwartschule KeeperzOne und traf auf Nico Bock, Torwart-Koordinator im NLZ des SV Sandhausen. Doch bald steht nicht nur die Arbeit mit dem Fußball-Nachwuchs an, der bei Pforzheim lebende Meister engagiert sich auch im Frauenfußball: „Ich werde ab Sommer die Trainerrolle der Oberliga-Fußballerinnen des FV 09 Niefern übernehmen. Darauf habe ich viel Lust, das wird ein geiles Projekt.“