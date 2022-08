Pleite für Heidenheim und Düsseldorf - Bielefeld sieglos

Düsseldorf (dpa) - An der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga steht weiterhin ungeschlagen der SSV Jahn Regensburg. Die Regensburger verpassten beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg aber den dritten Sieg in Folge.

Erster Verfolger ist vorerst der SC Paderborn nach einem 4:2 (1:2) gegen Hannover 96. Der 1. FC Heidenheim verlor dagegen mit 0:1 (0:0) beim Hamburger SV erstmals in dieser noch jungen Saison. Noch ganz ohne Sieg ist Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld nach dem 1:2 (0:1) beim FC Hansa Rostock.

Der Aufstiegs-Mitfavorit Paderborn setzte sich durch, obwohl die weiterhin sieglosen Niedersachsen zweimal in Führung gegangen waren. Doch durch ein Eigentor und die Treffer von Marvin Pieringer, Ron Schallenberg und Felix Platte drehte Paderborn am Ende das Spiel.

HSV mit zweitem Saisonsieg

Ebenso wie die Paderborner hat auch der Aufstiegsfavorit HSV (Platz vier) nach seinem zweiten Saisonsieg sechs Zähler auf dem Konto und damit einen weniger als Spitzenreiter Regensburg. Gegen Heidenheim gelang ausgerechnet Ex-FCH-Torjäger Robert Glatzel der Siegtreffer für den HSV. «Nach dem letzten Heimspiel wollten wir ein anderes Gesicht zeigen, das ist uns gelungen. Das freut uns natürlich», sagte Glatzel beim TV-Sender Sky. Im ersten Heimspiel hatte Hamburg das Derby gegen Hansa Rostock verloren.

KSC holt ersten Punkt

Auch Fortuna Düsseldorf hat nach zwei Siegen zum Auftakt sechs Punkte auf der Habenseite, fiel aber nach dem 0:1 am Freitagabend in Sandhausen - der erst zweiten Niederlage der Fortuna im 17. Pflichtspiel unter Trainer Daniel Thioune - auf Rang fünf zurück. Im zweiten Freitagabendspiel holte der Karlsruher SC mit dem 1:1 (0:0) bei der weiterhin sieglosen Spvgg Greuther Fürth erstmals einen Punkt in dieser Saison.

Hansa Rostock schaffte im zweiten Anlauf den ersten Heimsieg. Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang Arminia Bielefeld. Kai Pröger (25.) und Damian Roßbach (85.) erzielten vor 24.300 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Mecklenburger. Janni Serra (48.) traf für den Absteiger, der nach drei Saisonspielen noch ohne jeglichen Punktgewinn dasteht.