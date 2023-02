Pokal-Viertelfinals von Freiburg und Stuttgart terminiert

Freiburg/Stuttgart (dpa/lsw) - Die DFB-Pokal-Viertelfinals der Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart sind terminiert worden. Vorjahresfinalist Freiburg tritt am Dienstag, 4. April, um 20.45 Uhr (ARD und Sky) beim Rekordsieger FC Bayern München an. Der VfB spielt am Mittwoch, 5. April, um 18.00 Uhr (Sky) beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt. Die Partien waren am Sonntag ausgelost worden.