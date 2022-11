Rückkehr von Hoffenheims Kapitän Hübner ungewisser denn je

Zuzenhausen (dpa) - Die Rückkehr von Fußballprofi Benjamin Hübner bei der TSG 1899 Hoffenheim ist unsicherer denn je. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler und Kapitän des Bundesligisten musste in den vergangenen Jahren immer wieder lange Verletzungspausen einlegen und leidet weiter unter Rückenproblemen. «Beim Hübi sieht es ehrlich gesagt nicht so gut aus, er macht keinen Schritt nach vorne», sagte Trainer André Breitenreiter am Freitag. «Es ist sehr ungewiss, wann er zurückkommt.»

Hingegen wird Hübners Defensiv-Kollegen Ermin Bicakcic nach einer schwierigen Reha nach seinem Kreuzbandriss derzeit in der U23 der Hoffenheimer aufgebaut. Neben den Langzeitverletzten Grischa Prömel, Munas Dabbur und Ihlas Bebou fehlen der TSG am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg krankheitsbedingt wahrscheinlich auch Sebastian Rudy und Stanley Nsoki.