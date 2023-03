Radprofi Jannik Steimle fehlt bei Flandern-Rundfahrt, Hoffnung für Paris–Roubaix

Es läuft ganz und gar nicht rund beim erfolgsverwöhnten belgischen Profi-Radteam Soudal Quick-Step, und folglich auch nicht beim Schorndorfer Jannik Steimle. Eigentlich sollte der 26-Jährige an diesem Sonntag bei der prestigeträchtigen Flandern-Rundfahrt an den Start gehen. Stattdessen ist Steimle nach Hause gefahren, ruht sich aus und hofft auf einen Start am Sonntag in einer Woche beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris–Roubaix.

Am Donnerstagvormittag packte Jannik Steimle seine Koffer und reiste zurück nach Schorndorf. Er soll sich ausruhen, am Dienstag nach Belgien zurückkehren und am Mittwoch beim Eintagesrennen Scheldepreis starten. Danach wird entschieden, ob Steimle bei Paris-Roubaix dabei sein wird.

Die Form passt noch nicht

„Ich war nicht überrascht, dass ich am Sonntag nicht fahre und bin auch nicht übermäßig enttäuscht“, sagte Steimle im Gespräch mit dieser Zeitung. „Meine Form ist einfach nicht da, wo sie sein soll.“ Wer bei den 270 Kilometern nicht zu hundert Prozent beieinander sei, der habe keinen Spaß im Rennen. „Und es macht dich eher kaputt, wenn es dumm läuft.“

Das Eintagesrennen Classic Brügge–De Panne am 22. März lief noch ganz ordentlich für Steimle. Probleme indes hatte er am vergangenen Freitag beim E3 Saxo Bank Classic. Zwei Tage später, beim Gent-Wevelgem, war er nicht am Start.

„Ich denke, ich habe in der Vorbereitung ein paar Fehler gemacht“, so Steimle. „Im Nachhinein bist du aber immer schlauer.“ Vermutlich sei der Aufenthalt in Australien nicht so förderlich gewesen. „Du verlierst Trainingstage, musst mit dem Jetlag klarkommen.“ Der vermutlich größte Fehler sei gewesen, sich nach Australien keine Pause zu gönnen. Steimle reiste direkt nach Spanien ins Trainingslager.

Die Saison ist noch lang

Im vergangenen Jahr habe er eine normale Vorbereitung gehabt und sei deutlich besser in Form gewesen. „Vielleicht habe ich mich zu sehr verkopft und wollte zu viel.“ Trotz des leichten Frusts habe er den Zuspruch des Teams, das seine Fähigkeiten kenne. „Ich soll keinen Stress machen“, sagt er. „So richtig beruhigt mich das nicht, ich will es ja auch zeigen.“ Wichtig sei jetzt, die Beine stillzuhalten, nicht zu überdrehen und den Kopf einzuschalten. Schließlich sei die Saison, die im Oktober endet, noch lang.

„Ich freue mich, wenn ich nächste Woche Roubaix fahren darf – und darauf, danach den Resetknopf zu drücken.“ Er werde das Fahrrad für eine Woche in die Ecke stellen und sich in Ruhe auf die nächsten Highlights vorbereiten. Während der gut vierwöchigen Rennpause könne er seine Form im Training neu aufbauen. Dann stehen zwei Rundfahrten auf dem Programm: Am 16. Mai das Sechstage-Rennen im belgischen Dünkirchen und Ende Mai die Belgien-Rundfahrt. Und schließlich richtet sich Steimles Blick auf die Deutschen Straßenradmeisterschaften vom 23. bis 25. Juni in Donaueschingen, wo er mit dem Titel im Einzelzeitfahren liebäugelt.