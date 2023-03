Rallyefahrer Kreuter in Portugal Fünfter trotz Technik-Drama

So hatte sich Norman Kreuter den Saisonauftakt in Portugal nicht vorgestellt. Anstatt auf den 17 Wertungsprüfungen der Rally Serras de Fafe auf Zeitenjagd zu gehen, war der Miedelsbacher mehr damit beschäftigt, sich um die technischen Probleme seines gemieteten Peugeot 208 Rally4 zu kümmern. Trotzdem haben er und seine Beifahrerin Jeannette Kvick (Dänemark) in der Klasse ERC4 Platz fünf belegt.

Unprofessionelles Auftreten

„So viele technische Probleme und ein Rallye-Auto in so schlechtem Zustand habe ich noch nie gehabt“, ärgerte sich Kreuter. Auch die Betreuung während der dreitägigen Veranstaltung sei absolut inakzeptabel gewesen, beklagte sich der 50-Jährige über das unprofessionelle Auftreten seines Teams.

Kreuter hatte die spanische Truppe samt Auto angemietet, da sein bewährtes österreichisches Team Wurmbrand-Racing an diesem Termin nicht verfügbar war. Außerdem wären die Transportkosten seines eigenen Peugeot nach Spanien viel zu hoch gewesen. „Das hätte sich nicht gerechnet“, meinte er.

Auch das Wetter sorgt für Probleme

Die weitreichenden technischen Probleme hatten schon am Freitagabend auf der ersten nur 1,43 Kilometer langen Zuschauerprüfung durch die Innenstadt von Fafe begonnen. „Schon dort ist nach wenigen hundert Metern der Zündkreisunterbrecher ausgefallen, was zu ersten Schaltproblemen führte“, ärgerte sich Kreuter.

Tags darauf sorgten nicht nur weitere technische Probleme für Unmut beim einzigen deutschen Team im Starterfeld, sondern auch die sich zuspitzende Wetterlage. Nachdem es schon Tage zuvor bei der Besichtigung der Prüfungen geregnet hatte, zeigte sich der Norden Portugals auf der Samstagsetappe durch teils sintflutartige Niederschläge von seiner ungemütlichsten Seite. „Die fahrerisch reizvollen Schotterprüfungen wurden dadurch in gefährliche Rutschbahnen verwandelt“, erklärte Kreuter, der sich deshalb ganz besonders auf die extrem schwierigen Streckenverhältnisse konzentrieren wollte. Dies konnte er jedoch nur zum Teil, da ihn die Schaltprobleme vom Vortag und zusätzlich fehlende Motorleistung sowie ein nicht mehr verfügbarer vierter Gang stark ablenkten.

Die Folgen seien ein Reifenschaden vorne links auf der zweiten und ein Ausrutscher auf der vierten Prüfung gewesen, beklagte der Miedelsbacher. „Auf einer steilen Bergabpassage sind wir zum Glück mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Stein gerutscht, wodurch vorne links das Rad beschädigt wurde und die Antriebswelle gebrochen ist.“ Für Kreuter bedeutete der Konzentrationsfehler das Ende der Samstagsetappe. Zu allem Überfluss sei dann noch ein weiterer Teilnehmer in den gestrandeten Peugeot gerutscht.

Auch die Konkurrenz patzt

Dank der „Rallye-2“ Regel durfte das Team mit repariertem Fahrzeug auf der endlich niederschlagsfreien Sonntagsetappe in den Wettbewerb zurückkehren, bekam aber für die drei nicht gefahrenen Samstagsprüfungen eine Zeitstrafe von insgesamt 30 Minuten. „Als klar war, dass es für uns auf der Strecke nichts mehr zu holen gab, bestand die Aufgabe nur noch darin, den technisch nach wie vor waidwunden Peugeot ohne weitere Ausrutscher ins Ziel zu bringen und Meisterschaftspunkte zu sammeln“, erklärte der Miedelsbacher.

Da auch die Konkurrenz von Ausrutschern und Ausfällen nicht verschont blieb, retteten Kreuter/Kvick letztlich Platz fünf in der Klassenwertung ins Ziel.