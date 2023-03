Rallyefahrer Norman Kreuter gewinnt das Rems-Murr-Duell gegen Tom Kässer

Jugend trifft auf Erfahrung. Bei der Ostalb-Rallye kam es erstmals zum direkten Schlagabtausch zwischen Tom Kässer und Norman Kreuter. In identischen Peugeot 208 Rally4 kämpften der 26-jährige aus Winnenden und der 50-jährige aus Schorndorf-Miedelsbach um die Vorherrschaft in der Klasse RC4. Nach sechs Prüfungen hatte Kreuter das Rems-Murr-Duell mit 22,7 Sekunden Vorsprung für sich entschieden.

Norman Kreuter ist selbst überrascht

„Ich war selbst überrascht, dass es so gut gelaufen ist“, freute sich Kreuter im Ziel über den Gewinn der Klassen- und Gruppenwertung. Und zusätzlich als bester Rems-Murr-Fahrer Platz vier im Gesamtklassement belegt zu haben, mache ihn megastolz, erklärte der Betreiber einiger Fitness-Studios. Natürlich sei der Erfolg auch ein Verdienst seiner neuen Beifahrerin Anna-Maria Seidl gewesen, betonte Kreuter. „Die Zusammenarbeit mit ihr hat auf Anhieb super funktioniert“, lobte er die junge Bayerin aus Untergriesbach. Sie habe alles von Anfang an toll gemanagt, so dass es keine lange Eingewöhnungsphase gege-ben habe, meinte Kreuter nach dem erfolgreichen Testlauf.

Ständig wechselnde Witterungsbedingungen rund um Abtsgmünd hatten auch bei der 34. Auflage der Ostalb-Rallye für schwierige Streckenverhältnisse gesorgt. Es schneite zwar nicht wie im Vorjahr, doch der schnelle Wechsel zwischen blauem Himmel und Sonnenschein und dunklen Wolken mit Regen und Graupelschauern stellte die 66 Teams vor eine schwierige Reifenwahl. Tom Kässer und Norman Kreuter gingen beide auf „Nummer sicher“ und entschieden sich auf der ersten Etappe für Regenreifen.

„Es lief von Anfang an perfekt“, sagte Kreuter, der diesmal wieder im eigenen Peugeot und mit bewährter Service-Mannschaft unterwegs war. Prompt holte er sich auf den ersten drei Prüfungen die Klassenbestzeit und nahm Kässer insgesamt 32,7 Sekunden ab. „Wir haben auf der ersten Schleife leider einige Fehler gemacht“, erklärte Kässer. Einmal sei er zeitraubend in der Wiese gelandet, ein anders Mal habe er sich fast gedreht, wobei der Motor ausgegangen sei. „Bis der wieder angesprungen ist, hat es bestimmt 15 Sekunden gedauert“, ärgerte sich der Winnender.

Tom Kässer: Trockenreifen zahlen sich aus

Vor der zweiten Schleife wechselte Kässer auf Trockenreifen, was sich als durchaus vertretbar erwies, denn er war danach dreimal hintereinander schneller als Kreuter. Die gewonnenen Sekunden reichten jedoch nicht aus, um die verlorene Zeit komplett aufzuholen. Damit war das Rems-Murr-Duell entschieden. Tom Kässer und sein Beifahrer Stephan Schneeweiß (Eisenach) mussten sich letztlich mit einem Rückstand von 22,7 Sekunden auf Kreuter/Seidl mit Platz zwei in der Klasse und Rang sechs im Gesamtklassement begnügen. „Ohne die beiden Fehler hätten wir die Klasse gewinnen können“, ist sich Kässer sicher.

Zwischen Kreuter und Kässer landeten Fritz Köhler (Pommertsweiler) und Beifahrerin Sarah Pfaff (Backnang) im kernig klingenden BMW M3 auf Platz fünf in der Gesamtwertung. „Uns fehlten am Schluss nur 0,9 Sekunden auf Kreuter“, sagte Köhler, der für den MSC Winnenden gestartet war. Trotzdem waren beide nicht unzufrieden, denn sie hatten die Klasse NC2 überlegen gewonnen.