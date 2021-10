Red Bull kündigt harte Gegenwehr gegen Hamilton an

Austin (dpa) - Max Verstappen und Red Bull wollen sich von der Favoritenrolle für Lewis Hamilton beim Großen Preis der USA nicht einschüchtern lassen.

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister gewann bisher fünf der acht Rennen auf dem Circuit of the Americas, zweimal holte Hamilton auf dem Kurs im US-Bundesstaat Texas sogar vorzeitig den WM-Titel.

«Austin ist eine von Lewis' stärksten Strecken», konstatierte Red Bulls Teamchef Christian Horner: «Wir wissen, dass er dort sehr, sehr schnell ist. Aber wir halten dagegen und geben nichts auf.»

Red-Bull-Pilot Verstappen führt die Gesamtwertung vor den letzten sechs Rennen der Saison mit 262,5 Punkten hat. Hamilton ist Zweiter mit sechs Punkten weniger. Im Teamklassement, das Mercedes nun schon seit sieben Jahren in Serie für sich entschieden hat, liegt Red Bull mit 36 Zählern weniger auf dem zweiten Rang. Für Horner ist beides zusammen «phänomenal». In Austin müssten sie allerdings im «Hamilton-Territorium» ihre beste Leistung abrufen.

Der Titelverteidiger und Mercedes sind in dem hitzigen Duell darauf gefasst. Hamilton zog es sogar zu Regenerationszwecken auch schon in eine Kältekammer, der 36 Jahre alte Brite lässt beim Versuch, alleiniger Rekordhalter mit dem achten Triumph zu werden und Michael Schumacher auch in dieser Kategorie zu überholen, nichts unversucht. Und Teamchef Toto Wolff versicherte: «In dieser Saison hat es bislang schon so viele Wendungen gegeben, dass wir an diesem Wochenende in Texas darauf vorbereitet sind, auf alles zu reagieren, was dort auf uns zukommt.»

