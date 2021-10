Red-Bull-Teamchef Horner: Verstappen «bereit für den Titel»

Berlin (dpa) - Red-Bull-Teamchef Christian Horner wittert eine ungewohnte Chance auf den WM-Titel in der Formel 1.

«Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Mercedes in dieser Drucksituation ist. Das müssen wir nutzen», sagte der 47-Jährige der «Sport Bild». Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat seit seinem zweiten Platz in Istanbul am Sonntag die WM-Führung wieder übernommen und liegt vor dem nächsten Rennen in Texas sechs Punkte vor dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton.

«Max hat eine gute Balance und fährt konstant, wie wir es von ihm gewohnt sind. Hinzu kommt, dass er mittlerweile mehr Erfahrung gesammelt hat», sagte Horner. «Er ist jetzt bereit für den Titel.»

© dpa-infocom, dpa:211013-99-577397/2